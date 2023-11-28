Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kronik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören sanatçı Zerrin Özer'i Darülaceze'de ziyaret etti. Bakan Göktaş, Özer ile özel olarak görüşerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zerrin Özer'i ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakım ve tedavisi için Darülaceze'ye yerleşen sanatçı Zerrin Özer'i ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Darülaceze'deki ziyarette Özer ile sohbet eden Göktaş, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, Özer'in kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Özer'in sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi de alan Göktaş, kronik rahatsızlığı bulunan ve yürümede güçlük çeken Özer'e doktorlar nezaretinde devam eden tedavi sürecinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.