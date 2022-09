Bakan Yanık: "PKK ve türevlerine karşı Türkiye'nin kayıtsız kalması beklenemez"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Ülkemize, güvenlik güçlerimize ve sivillere terör saldırıları gerçekleştiren, bölücü gündemiyle Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK ve türevlerine karşı Türkiye'nin kayıtsız kalması beklenemez" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir dizi ziyaretler çerçevesinde Elazığ'a geldi. Çeşitli programlara katılan Bakan Yanık, bir otelde Gaziler Haftası nedeniyle Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen programda şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Vatan sevgisini imandan bilen bir millet olduklarının altını çizen Bakan Yanık, "Yaşadığımız mücadele dolu yıllar, bizde bu sevginin iyice kökleşmesini ve artık genlerimizden sökülemez bir hale gelmesini sağlamıştır. Türkler aynı zamanda yaşadıkları bütün coğrafyalarda yurt kuran, kadim bir devlet geleneğine sahip, güçlü bir millettir. Bugün de önceden olduğu gibi bizi güçlü kılan ve her türlü tehdit karşısında dimdik durmamızı sağlayan şey, yüzyıllardır bu vatan uğruna dökülen kanların hatırasına duyduğumuz derin saygıdır. Üzerinden henüz 6 sene geçti. En son 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını hatırlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın cesur çağrısıyla akın akın sokakları nasıl doldurduğumuzu, okunan selalarla nasıl bir milli mücadele ruhuna büründüğümüzü, tankların önüne göğsümüzü nasıl siper ettiğimizi hepimiz hatırlıyoruz. O karanlık gecenin sabahında kalbi vatanı için çarpan herkesin birer şehit namzeti, birer gazi adayı olduğuna inanıyorum. Bu ruh, bizim şeref ve övünç kaynağımızdır. 15 Temmuz'un hemen akabinde başlattığımız sınır ötesi operasyonlar da ülkemizin selameti için her şeyi yapabileceğimizin bir başka ispatıdır. Kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadığı gibi sınırlarımızın en ufak bir ihlaline de göz yummamız mümkün değildir. Her türlü terörün kökünü kurutuncaya kadar şehitlerimizin ve gazilerimizin yolunda ilerlemeye, onların bize emanet ettiği barış ortamını korumaya kararlıyız" diye konuştu.

"TÜRKİYE HİÇBİR ZAMAN TERÖRE KAYITSIZ KALMAMIŞTIR, KALMAYACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç gün önce Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmayı unutmamaları gerektiğini aktaran Bakan Derya Yanık, "Ülkemize, güvenlik güçlerimize ve sivillere terör saldırıları gerçekleştiren, bölücü gündemiyle Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK ve türevlerine karşı Türkiye'nin kayıtsız kalması beklenemez. Cumhurbaşkanımızın BM'de söylediği söz, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Türkiye hiçbir zaman teröre kayıtsız kalmamıştır, kalmayacaktır. Bunun altının burada siz gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın huzurunda bir kez daha kararlılıkla çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine Cumhurbaşkanımızın cümleleriyle ifade edersek terör örgütünü isim değişiklikleri gibi ucuz kurnazlıklarla meşrulaştırmaya çalışanları da bir an önce teröristleri silahlandırmaktan ve desteklemekten vazgeçmeye, hatalarından dönmeye davet ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizim sorumluluğumuz sizlerin huzurunu ve mutluluğunu sağlamaktır. 2002 yılında milletimizle beraber çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanımız liderliğinde 20 yıl içinde 100 yıllık icraata imza attık. Çocuklar, kadınlar, ailelerimiz, engelli ve yaşlı vatandaşlarımız, şehit yakınları ve gazilerimiz için, kısacası tüm toplum için devrim niteliğinde çalışmalar gerçekleştirdik. Türkiye'yi sosyal devlet tanımının örnek ülkesi haline getirdik. Devlet hizmetini, soğuk ve ulaşılmaz olmaktan çıkardık. Halkımızdan talep beklemiyoruz, hizmeti onların bulunduğu yere taşıyoruz. Artık hiçbir vatandaşımız sorunlarıyla baş başa kalmak durumunda değil. Herkesin ihtiyacına özel hizmet modelleri üretiyoruz. Elbette bu geniş ailenin en kıymetli üyeleri olan şehit yakınları ve gazilerimize de özel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Öncelikle gazi ve gazi yakınlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek, sıkıntılarını hızlıca çözmek için düzenli ziyaretler yapıyoruz. Bugüne kadar 384 bin 636 şehit yakını ve gazimizi hanelerinde ve iş yerlerinde ziyaret ettik. Sosyal güvencesi olmayan gazilerimize şeref aylığı bağladık. Şeref aylığı alan kişiler ile eşlerini sağlık hizmetlerinde katılım payından muaf tuttuk. Şehitlerimizin bir yakını, engellilik oranı yüzde 90 veya daha fazla olan malul gaziler ve bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun özel tertibat yaptıran gaziler için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti sağladık. Gaziler ile eş, anne-baba ve çocuklarının kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden indirimli olarak, şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile demiryolları ve denizyollarından ücretsiz olarak yararlanmalarını sağladık" şeklinde konuştu.

"2022 YILINDA KAMUDA İSTİHDAM SAĞLAYAN ŞEHİT YAKINI VE GAZİ SAYIMIZI 47 BİN 437'YE ÇIKARDIK"

Hak sahibi şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malullerine 2022 yılı haziran sonu itibarıyla 6 bin 656 ücretsiz seyahat kartı teslim ettiklerini vurgulayan Bakan Yanık, "Toplamda 210 bin 115 ücretsiz seyahat kartını hak sahiplerine ulaştırdık. Bu sosyal hakların yanı sıra şehit yakını ve gazilerimize yüzde 40 oranında indirimli elektrik ve su kullanım hakkı verdik. ÖSYM sınav ücreti muafiyeti, yükseköğrenim harç ve ücret muafiyeti, Kredi ve Yurtlar Kurumu burs önceliği ile yurt ve kredi önceliği sağladık. Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinden yararlanma imkanı sunduk. Poliklinik hizmetlerinde öncelik tanıdık. Şehit yakınlarımızın bir kişi olan istihdam hakkını iki kişiye yükselttik. 2022 yılı itibarıyla kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını 47 bin 437'ye çıkardık. Bu ülkede tek bir insanımızı dahi geride bırakmadan hep beraber ilerlemeye özen gösterdik. Biz gücümüzün birlik beraberliğimize bağlı olduğunu hiç unutmadık" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Rıdvan Yeşilırmak /İHA)