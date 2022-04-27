Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Giresun'da ziyaretlerde bulundu

GİRESUN (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Giresun'da iftarda vatandaşlarla bir araya geldi.

Bazı programlar için kente gelen Yanık, Vali Enver Ünlü ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nu ziyaret etti, sosyal yardım hizmetleri ve yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Yanık, AK Parti İl Başkanlığını ardından da Giresun Çocuk Evleri Sitesi ile Giresun Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek buradakilerin Kadir Gecesi'ni kutladı.

Giresun Belediyesince, Gümrük Müdürlüğü Salonunda düzenlenen halk iftarına katılan Yanık, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Bakan Yanık, Kadir Gecesi'nde Giresun'da vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek "Allah oruçlarımızı kabul, dualarımızı makbul etsin." dedi.

İftarda yanında bir şehit ailesi bulunduğunu dile getiren Yanık, "Bu orucu şehitlerimizin manevi huzurunda açıyoruz. Allah oruçlarımızı kabul etsin." dedi.

Yanık, yaklaşan Ramazan Bayramı'nın bütün insanlık alemine hayırlar getirmesini temenni ederek herkesin bayramını kutladı.

İftara Vali Ünlü ve Belediye Başkanı Şenlikoğlu'nun yanı sıra AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ile Sabri Öztürk, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.