Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mahalle Odaklı Kreş Modelini başlatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 0-3 yaş dönemi çocuklara bakım ve eğitim hizmeti veren kurumların sayısını artıracak çalışmalar yapıldığını ve Mahalle Odaklı Kreş Modeli ile kadınların ev veya iş hayatı arasında tercih yapmak zorunda kalmalarının önüne geçmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Aile ve Sosya Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "0-3 yaş dönemi çocuklara bakım ve eğitim hizmeti veren kurumların sayısını artıracak çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda "Mahalle Odaklı Kreş Modelini" başlatıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştıracağımız bu modelle özellikle kadınların ev veya iş hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda olmalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz." - ANKARA