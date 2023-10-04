Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü'nü, Bakanlıktan bir personelin rehber köpeği olan 'Esmer'in fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak kutladı. Göktaş, paylaşımında Esmer'in önemini vurgulayarak, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü kutladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Hayvanlar Günü'nü Rehber Köpek Esmer ile Kutladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü'nü, Bakanlıktan bir personelin rehber köpeği olan "Esmer"in fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak kutladı.

Göktaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tanıştırayım, fahri personelimiz Esmer. Kendisi Bakanlıktan çalışma arkadaşımız Huri Hanım'ın rehber köpeği. Esmer, Türkiye'deki 8 rehber köpekten biri. Huri Hanım'a her gün işe gelip gitmesi ve sosyal hayata katılımı noktasında eşlik ediyor. Bugün de onun günü. 4 Ekim #HayvanlarıKorumaGünü kutlu olsun!"