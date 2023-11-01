Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Aile yapısının güçlenmesi için adalet önemlidir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile yapısının güçlenmesiyle bireysel ve toplumsal refah hedeflerine ulaşmanın mümkün olduğunu belirtti. Adaletin aile yapısını güçlendiren en sağlam temel olduğunu vurgulayan Göktaş, aile mahkemelerinin etkinliğinin arttırılması ve aile üyelerinin haklarının daha iyi korunması için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bireysel ve toplumsal refah hedeflerine ulaşmanın, aile yapısının güçlenmesiyle mümkün olduğunu belirterek, "Bu yapıyı güçlendiren en sağlam temel ise adalettir." dedi.

Bakan Göktaş, "Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Arttırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Ortak Projesi" kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından bir otelde düzenlenen "Uluslararası Aile Hukuku Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, hukukun düzen, güven ve haklının yanında olmak anlamına geldiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Göktaş, İsrail hükümetinin saldırılarına güçlü tepki göstermenin sadece vicdani bir mesele olmadığını, güvenli ve adil bir dünyada yaşama idealine sahip çıkmak için herkesin bu saldırılara karşı sesini yükseltmek zorunda olduğunu ifade etti.

Toplumu ve aileyi korumanın da her şeyden önce haksızlıklar karşısında insan onuruna yakışır tavır almakla başladığına dikkati çeken Göktaş, ailenin, insan hayatının bütün dönemlerini kapsayan, çok yönlü, evrensel bir yapı olduğunu dile getirdi.

Bakanlığının politikalarının merkezinde ailenin yer aldığını vurgulayan Göktaş, "Bireysel ve toplumsal refah hedeflerimize ulaşmak, aile yapısının güçlenmesiyle mümkündür. Bu yapıyı güçlendiren en sağlam temel ise adalettir. Adalet kurumlarının belirlediği hak ve sorumluluklar, ailenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız için sağlam bir zemin sağlar. Bu ortak zeminle işbirliği halinde çalışmanın önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır." diye konuştu:

"Aile mahkemelerinin bazı hükümleri için uygulama sürecinde sorumluluk alıyoruz"

Bakan Göktaş, ailede adaletin tesisini çeşitli faaliyetlerle desteklediklerini, yargı hükümlerinin uygulanacağı sosyal mekanizmaları kurup, söz konusu faaliyetlerin işleyişini takip ettiklerini aktardı.

Kadın-erkek arasında dengenin sağlanması, çocuğun yüksek yararı ve aile üyelerinin haklarının korunmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Göktaş, şöyle devam etti:

"Hiçbir ayrım gözetmeksizin, güven ve huzur ortamını bozan her türlü şiddetin karşısında duruyoruz. Sosyal politikalarımızı geniş katılımlı istişare toplantılarıyla zenginleştiriyoruz. Bu yıl 8'incisini gerçekleştirdiğimiz Aile Şuramızın altı komisyonundan birini 'aile ve hukuk' konusuna ayırdık. Yargı kararlarının uygulamalarını daha etkin kılmaya yönelik müzakerelerde bulunduk. Bakanlık olarak, aile mahkemelerinin bazı hükümleri için uygulama sürecinde de sorumluluk alıyoruz. Şiddetin önlenmesi ve mağdurların korunmasına yönelik düzenlenen 6284 sayılı Kanun'a bağlı olarak birtakım görevler üstleniyoruz. Şiddet mağduru olan bireylerin korunma ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyor, toplumsal hayata katılımlarını destekliyoruz."

Yargı süreçlerini anlaşılır kılmaya yönelik hukuk okuryazarlığı eğitimlerine devam ettiklerini ifade eden Göktaş, "Boşanma sürecinde bireylere daha etkili bir rehberlik sunulması, bu sürecin daha sağlıklı şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Göktaş, çocukların gelişimi için en doğru şartları oluşturmanın çalışmalarda çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek, çocuğun yüksek yararı ilkesi gereği, haklarının ve mahremiyetlerinin korunduğu ailelerde, sevgi ve şefkatle büyümelerini desteklediklerini vurguladı.

"Türkiye Yüzyılı'nda, en güçlü yol arkadaşımız aile kurumudur"

Bakan Göktaş, kendi aileleriyle yaşama imkanı bulunmayan çocukları, koruyucu aile ve evlat edindirme hizmetleri kapsamında himaye ettiklerini anımsattı.

Bakım kurumlarını, çocukların özel ihtiyaçlarına göre düzenlediklerini kaydeden Göktaş, şunları paylaştı:

"Çocuğun üstün yararına aykırı olmamak kaydıyla ortak velayetin öncelikli olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ailenin aldığı tüm kararlarda çocukların duygu ve düşüncelerine de yer verilmesini önemsiyoruz. Çocuk Hakları İl Komitelerimizde, çocukların karar mekanizmalarına katılmalarına öncülük ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, yükselişimizi hızlandıran çalışmalarımız, öncelikle aile refahına yönelik hizmetlerimiz olacaktır. Şu noktaya önemle dikkat çekmek isterim ki Türkiye Yüzyılı'nda, en güçlü yol arkadaşımız, aile kurumudur."