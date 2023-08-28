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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut'u kabul etti

Politika Haberleri

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladı. Görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerine dair konular ele alındı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut'u kabul etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Sayın Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladı. Görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerine dair konular ele alındı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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