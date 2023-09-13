Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1 milyon lira ödül kazanan Rabia Birsen Göğercin ile buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir yarışma programında büyük ödül olan 1 milyon lirayı kazanan Rabia Birsen Göğercin ile bir araya geldi. Göktaş, Göğercin ve ailesini Bakanlıkta ağırladı. Bakan Göktaş, Göğercin'i tebrik ederek, onun başarısının herkese umut olduğunu ve gençlere, çocuklara örnek olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir yarışma programında büyük ödül olan 1 milyon lirayı kazanan Rabia Birsen Göğercin ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göktaş, Göğercin ve ailesini Bakanlıkta ağırladı.

Bakan Göktaş, hayat enerjisiyle herkese umut olan Göğercin ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öncelikle aldığın ödül için ve bu güzel yüreğin için tebrik ederim. Sadece bizlere değil gençlerimize, çocuklarımıza, hepimize örnek oldun. Ben bu başarından dolayı sana ve bu güzel evladı yetiştiren annen ve babana çok teşekkür ediyorum. Yarışmada güzel bir sonuç elde ettin ama aynı zamanda yaklaşımınla ve verdiğin mesajlarla hepimizin yüreğine dokundun." ifadesini kullandı.