Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "Yaşlanan bir nüfusa sahibiz, dünya yaşlanıyor, Türkiye de yaşlanıyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dünyanın ve Türkiye'nin yaşlandığını ifade ederek, "Genç ve dinamik nüfus yapımızı diri tutmak ve canlı tutmak adına ve Türkiye'nin geleceğine yönelik önemli tehdit olarak gördüğümüz bu demografik dönüşüme karşı nüfus konusunda çok önemli çalışmalar hayata geçirdik" dedi.

Bakan Göktaş, temaslar bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da partisinin sahur programına katıldı. Programda konuşan Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılı 'Aile yılı' olarak ilan ettiğini kaydetti. Ailenin önemine dikkat çeken Bakan Göktaş, "Çünkü ailemiz, geleceğimiz. Yaşlanan bir nüfusa sahibiz. Dünya yaşlanıyor, Türkiye de yaşlanıyor. Biz de genç ve dinamik nüfus yapımızı diri tutmak ve canlı tutmak adına ve Türkiye'nin geleceğine yönelik önemli tehdit olarak gördüğümüz bu demografik dönüşüme karşı nüfus konusunda çok önemli çalışmalar hayata geçirdik. Daha bu yıl 'ailemiz, geleceğimiz' dedik. Geleceğimizi güvence altına alan çalışmaları hayata geçirdik. Çünkü aile küresel tehditle karşı karşıya. Aile değerleri hedef alınıyor. Aile kurumu hiç olmadığı kadar itibarsızlaştırıyor. Biz de 2025 aile yılında da aileyi hak ettiği değeri taşımaya kararlıyız" diye konuştu.

"Doğum destek sistemi bu hafta meclise geliyor"

3 çocuk konusunda sadece Türkiye'de değil dünya ülkelerinde de çalışma yapıldığını ifade eden Bakan Göktaş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Doğum destek sistemimizi güçlendirecek. Yani bu hafta da inşallah mecliste görüştükten sonra hayata geçecek. İlk bebek bu yıl doğan, ilk çocuğu olan ailelere bin liralık tek seferlik yardımımız hayata geçiyor. İkinci çocuğu olana bin 500 lira annenin hesabına. Üçüncü çocuğu olana beş bin lira annenin hesabına aidat desteği hayata geçiriyoruz. Vekillerimize sundukları destekten dolayı da çok çok teşekkür ediyorum. Tabii en büyük desteğimiz şüphesiz Cumhurbaşkanımıza. Çünkü ailemiz, geleceğimizdir. Sadece bugün değil iki bin yediden beri üç çocuk politikasından bahsetti Cumhurbaşkanımız çok vizyoner bir dünya lideri, çok vicdaner olduğu için 2007'den bu yana üç çocuk dediğinde bazı kesimler ne dedi? 'Görüyor musun? Çocuğumuza da karışıyor.' Bugün üç çocuk, aslında ne kadar önemli ve değerli olduğunu bütün dünya konuşuyor. Avrupa da konuşuyor, Amerika da konuşuyor. Güney Kore bu yönde çalışmalar yürütüyor." - AFYONKARAHİSAR