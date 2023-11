Bakan Göktaş: "Avrupa'da ilk başörtülü milletvekili olarak meclise girdim"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gençlerin hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmemelerini belirterek, "5 yaşından beri kasaların arasında, marketlerde büyürken sizin hayaliniz orada avukat olmak ve bu hayaliniz bir anda yok oluyor. O gün dedim ki, baba ben o zaman ne yapacağım. 'Oku belki ilk başörtülü avukat sen olursun' dedi. Baba ben asla böyle bir mücadele kendimi göremem yani bir ilki yapamam. Benim böyle bir gücüm yok dedim. Allah nasip etti yıllar sonra o ülkede hatta Avrupa'da ilk başörtülü milletvekili olarak meclise girdim" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi program için Kocaeli'ne geldi. Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Kocaeli il Başkanlığını ziyaret eden Bakan Göktaş, daha sonra Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Kariyer Zirvesi" programına katıldı. Bakan Göktaş, burada gençlere tavsiyelerde bulunurken, tecrübelerini anlattı.

"Avrupa'da ilk başörtülü milletvekili olarak meclise girdim"

Çocukluğunu Belçika'da dedesinin marketinde çalışarak geçirdiğini söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yıllardır başörtüsü yasağı olan Belçika'da yaşadım. Bir Katolik okulunda okudum ve Latince kimya matematik mezunuyum. Başörtüsü yasağıyla ben okulda karşılaştım. Okulda başımızı açıyorduk. Okul dışı çıkışlarımızda da mesela bize başörtü takmanın yasak olduğunu söylüyorlardı. Tiyatrodasınız arkadaşlarınıza akşam okulla bir gezi ve diyorlar ki burada da başınızı açacaksınız. Bu hakikaten Brüksel'in göbeğinde olan olaylar. Çok da uzak yerler değil. Ben buna rağmen her zaman biliyordum ki adaletin ve hakkın yanında olacağım. Ben işte dediğim gibi avukat olmak istiyordum ya, avukat olacaktım ve bir gün babam dedi ki bana 'sen liseyi bitiriyorsun Hukuk Fakültesini yazacaksın ama biliyorsun değil mi, Belçika'da başörtülü avukat olmak yasak'. Nasıl dedim ya bu benim en büyük hayalimdi. Bütün dünyamı onun üzerine inşa ettim. 5 yaşından beri kasaların arasında, marketlerde büyürken sizin hayaliniz orada avukat olmak ve bu hayaliniz bir anda yok oluyor. O gün dedim ki, baba ben o zaman ne yapacağım. 'Oku belki ilk başörtülü avukat sen olursun' dedi. 'Baba ben asla böyle bir mücadele kendimi göremem yani bir ilki yapamam. Benim böyle bir gücüm yok' dedim. Allah nasip etti yıllar sonra o ülkede hatta Avrupa'da ilk başörtülü milletvekili olarak meclise girdim. Ben aslında üniversiteyi gibi hukuk okumaya gittim ama hukuk okuyamadım. İşletme mühendisliği okudum. Hatta siyaset bilimi okuyayım bari dedim. Babam da 'kızım şimdi sen diplomat mı olacaksın?' dedi. Yıllar sonra büyükelçi oldum. ilk başta 'diplomat olacaksın aile bütünlüğün zorlanır, nasıl evleneceksin' dedi. Biliyorsunuz annelerin babalarının bu tür kaygıları var. Büyükelçi olurken en büyük destekçim yine babam oldu. Babamı anmadan geçmek istemiyorum" dedi.

"Mücadeleden asla korkmayın"

Zor şartlar altında mücadele verdiğini söyleyen Bakan Göktaş, "Çok zor şartlarda görev yaptım bunları detaylandırmayacağım fakat şunu söyleyeyim sadece. Evlendim ve çocuğum oldu. Diyelim ki bir trafik cezası alıyorsun trafik cezasında diyorlar ki başörtülü milletvekili, trafik manşetlerde fotoğrafınız çıkıyor. Yoğun bir mobbinge maruz kaldım bunlara rağmen çalışmaya devam ettim. 2015 yılında ikinci dönem seçildim. 2015 yılında önüme bir tasarı getirdiler. Dediler ki 'Ermeni soy kırımını tanırsan' biz seni mecliste devam etmeliyiz, izin vereceğiz yoksa seni partiden atacağız. 7 aylık hamileydim ikinci çocuğuma. 2000 yılından önceki dönemlerde bana başını aç belediye başkan yardımcılığı diyenlere karşı çıktıysam buna da karşı çıkacağım. Çünkü benim bir değerlerim var. Yani kendi değerlerim, inançlarım, kendi duruşum, kendi vicdanım olmadan bu işler yürümez. Dolayısıyla size şunu söylemek istiyorum. Sizler her zaman hayatınızda bir felsefeniz olsun, iyi değeriniz olsun, mücadeleden asla korkmayın. Bazı kesimler beni partiden ihraç etti sonra partine dön dediler. Sonuç itibariyle bunlar senin karşına çıkan olaylar ama Türk toplumunun sana ihtiyacı var. Vicdanım, hakikaten çok daha büyük. 2019 yılında Cumhurbaşkanımızın temsilcileriyle Büyükelçi olarak atandım. O dönem Türkiye'nin en genç büyükelçisi bendim. Hayalleriniz olur karşınızda her zaman zorluklar çıkabilir. Bazen istediğiniz bölüm çıkamayabilir. Çünkü sizin bir kariyer zirveniz var. Dolayısıyla bir tercih yapacaksınız. ve şu anda tek idealiniz iyi bir üniversite okumak. Akabinde diyorsunuz ki iyi bir meslek seçeyim. Bazen sizin talihlileriniz sizin en hayırlı olan değil. Başka tartışmalar çıkıyor karşınıza. Ama çok daha farklı kadın bunu asla unutmayın ve bu tecrübelerinden bu benim tecrübem ama size emin olun ki kulağınızdaki küpe olsun demiş sizler bunlarla karşılaşacaksınız. Her şey sizin istediğiniz gibi olmasa da emin olun ki olmamasının sebebi aslında size daha güzel şeylerin olacağının da işareti" diye konuştu

"Gelecek yüzyıla damgasını vuracak olan sizlersiniz"

Gençlere tavsiyelerde bulunan Bakan Göktaş, "Bir karar almaktan aralarımızı uygulamaktan asla vazgeçmeyin. Gelecek yüzyıla damgasını vuracak olan sizlersiniz sevgili gençler. O yüzden sizlerin güveniniz tam size Türkiye'nin yöneticileri yönetici pilotların, akademisyenlerin, mühendisleri yenilikçi fikirlerle ortaya çıkacak ve Türkiye yüzüne damgasını başka şekilde vuracak. Gençlerimizin de bu salondan çıkacağından eminim. Her birimizin uluslararası platformlarda temsil etmenizi dört gözle bekliyorum. Ülkemizi gelişe taşıyacak insanlar sizlerin arasından çıkacağından kesinlikle eminim. Bizim ülke olarak en büyük şansımız sizsiniz, iyi ki varsınız" şeklinde konuştu.

Programa, Bakan Göktaş'ın yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, milletvekilleri, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Bakan Göktaş programın ardından, Müzehhibe Fatma Aydın Kız İmam Hatip Orta Okulunu ziyaret etti. - KOCAELİ