AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Kadına yönelik şiddetle mücadele yasal altyapıyı güçlendiriyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin yasal altyapıyı güçlendirdiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklama ile kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının 'sıfır tolerans' ilkesiyle yürütüldüğünü belirtti. Bakan Göktaş, kadına şiddetle mücadele yol haritasını belirleyen ve temel politika önceliklerini ortaya koyan ulusal eylem planlarını, 2007 yılından beri kararlılıkla uyguladıklarını da bildirdi. 6284 sayılı kanun kapsamında alınan tedbir kararlarına ilişkin verilerin, kurumlar arası entegrasyonu sağlandığını kaydeden Bakan Göktaş, "Kurumlar arası veri entegrasyon çalışmalarımız ile 6284 sayılı kanun kapsamında mağdura daha hızlı ve zamanında ulaşarak takip ve izleme süreçlerinin etkinliğini artırdık. 6284 sayılı kanun, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin yasal altyapının güçlendirildiğinin ve bu mücadelenin bir üst seviyeye taşındığının en önemli göstergesidir" dedi.

'5 ANA HEDEF BELİRLEDİK'

Bakan Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların güçlendirilmesi kapsamındaki çalışmalara ulusal mevzuat ve politika belgelerinde yer alan hedefler doğrultusunda planlı, programlı ve bütüncül bakış açısıyla istikrarlı bir şekilde devam edeceklerinin altını çizdi. 2021- 2025 yılları arasında uygulanacak çalışmalara yol gösterecek Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4'üncü Ulusal Eylem Planı'nı tüm tarafların katkısını alarak hazırladıklarını aktaran Göktaş, "Eylem planı ile kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi için 'adalete erişim ve mevzuat', 'politika ve koordinasyon', 'koruyucu önleyici hizmetler', 'toplumsal farkındalık' ile 'veri ve istatistik' konularında 5 ana hedef belirledik" ifadelerini kullandı.