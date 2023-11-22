Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Yaşlı ve engelliler için yürüttüğümüz çalışmalarımızın kapsamını daha da genişletiyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'Yaşlı ve engelliler için yürüttüğümüz çalışmalarımızın kapsamını daha da genişletiyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Yaşlı ve engelliler için yürüttüğümüz çalışmalarımızın kapsamını daha da genişletiyoruz. Yeni dönemde hizmetlerimizin önem ve yoğunluğunu göz önüne alarak bu alanı, iki müstakil genel müdürlük olarak yeniden düzenleyip, çalışmaları daha spesifik hale getireceğiz." - ANKARA