Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Van'da yeni sosyal hizmet kampüsünün temelini attı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Evde bakım hizmetlerimiz ve gerekli durumlarda maddi desteklerimiz ile her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Kendimizi bütün vatandaşlarımızın sağlığı, mutluluğu ve toplumsal katılımı konusunda sorumlu görüyoruz." dedi.

Van'daki programları kapsamında Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde Aile Destek Merkezlerindeki kadın kursiyerlerin yaptığı ürünleri inceleyen Göktaş, görevlilerden ve kadınlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Edremit ilçesinde Sosyal Hizmet Kampüsünün temel atma törenine katılan Göktaş, bugün kentte birçok ziyaret ve açılış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Van'da çok özenli çalışmalar ortaya koyduklarını belirten Göktaş, "Özellikle 2011'de yaşanan depremden sonra Van'ın yeniden güçlenmesi adına hükümetimiz çok çaba sarf etti. Çok şükür çalışmalar meyvesini veriyor ve Van'ın da refah düzeyi yükseliyor. İlk defa Van'a geldim. Bu güzel şehrin ne kadar kalkındığını burada gururla takip ettim. Gittiğim her yerde de bu güzel şehri anlatmaya devam edeceğim." diye konuştu.

"Van için özel bir yapının temellerini atıyoruz"

Vatandaşların kendilerine ulaşmasını beklemeden ihtiyaçlarını tespit edip hızla çözüme kavuşturduklarını ifade eden Göktaş, hizmetleri toplumun bütün kesimlerine ulaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

Dezavantajlı gruplar için yeni hizmet modelleri belirlediklerini anlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Özel bakıma ihtiyaç duyan engelli ve yaşlı bireylerin bakımlarını, sadece ailelerinin sorumluluğuna bırakmıyoruz. Bu sosyal hizmet şehri de o yüzden çok kıymetli. Engelleri ortadan kaldırmaya yönelik birtakım çalışmalar yürütülecek. Evde bakım hizmetlerimiz ve gerekli durumlarda maddi desteklerimiz ile her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Kendimizi bütün vatandaşlarımızın sağlığı, mutluluğu ve toplumsal katılımı konusunda sorumlu görüyoruz. Bu anlamda Van ilimiz için de bugün özel bir yapının temellerini atıyoruz. Van Sosyal Hizmet Kampüsümüz, toplam 67 bin 961 metrekarelik alana inşa ediliyor. Bunun içinde Aktif Yaşam Merkezi, Bakım ve Rehabilitasyon İdari Binası, Çocuk Evleri ve Spor Kompleksleri, konaklama binaları gibi bölümler yer alıyor."

Kampüste çocukları da unutmadıklarını dile getiren Göktaş, "Çocuklar için de etkinlik alanlarına yer verdik. Çünkü mutlu çocuklar, mutlu anneler, mutlu aileleri inşa etmek için her bireyi düşünerek oluşturulan bir kampüs. Çocuk evlerimizin dışında müstakil bir spor alanı, yüzme havuzu da olacak. Bütün detaylarıyla tasarlanan kampüsümüzün bütün vatandaşlarımıza yeni bir nefes olacağına inanıyorum. Çok çeşitli faaliyet alanlarını kapsayan kampüsümüzde ağırladığımız misafirlerimiz için özel bir yaşam alanı sunuyoruz. Yapımına başlanan Sosyal Hizmet Kampüsümüzün hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ise "Burası engelli annelerinin, engelli ailelerin derdini anlamak, derdini dert etmek, onların yaralarına merhem olmak için hazırlanan bir projedir. Devletin kaynakları, milletin kaynaklarıdır. Milletin kaynaklarını da devletin gerçek sahibi olan millete, milletin engellilerine, engelli annelerine, çocuklarına harcamaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da "Bir taraftan sosyal politikalarımızı anlatmaya ve sosyal politikalarımız çerçevesinde gelişen güzellikleri yaşamaya çalışıyoruz. Bir taraftan da toplumumuzun sosyal donatılarını inşa etmek için gerek kamu yatırımlarımız, gerek büyükşehir belediyemizin yaptığı çalışmaları hem yerinde inceliyoruz hem de şehrimize yeni yatırımlar kazandırıyoruz." dedi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve kurum amirleri katıldı.

Programın ardından Bakan Göktaş ve beraberindekiler, Edremit ilçesinde Sahil Aile Destek Merkezi'ni ziyaret ederek kadınların yaptığı ürünleri inceledi, Edremit Kent Meydanı'nda açılan Kadın Sanatçılar Sergisi'ni gezdi.