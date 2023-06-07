Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Türkiye Yüzyılı vizyonu ile çalışmaya devam edeceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen '28'nci Dönem Kadın Milletvekilleri Tanışma ve İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Programa AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve milletvekilleri de katıldı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "21 yıldır hayata geçirdiğimiz ve çıtasını yükselttiğimiz hizmetleri daha da ileri taşımak, milletimizin kazanımlarını daha da artırmak için Türkiye Yüzyılı vizyonu ve motivasyonu ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından parti genel merkezinde '28'nci Dönem Kadın Milletvekilleri Tanışma ve İstişare Toplantısı' düzenlendi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve milletvekilleri katıldı. Bakan Göktaş, 28'nci dönemde Meclis'te AK Parti sıralarında yer alacak kadın milletvekilleri ile bir arada olmaktan memnun olduğunu belirterek, şöyle dedi: