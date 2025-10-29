Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Göktaş, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"102 yıl önce büyük bir irade, azim ve inançla kurulan Cumhuriyetimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla geleceğe taşıyoruz. Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Politika
