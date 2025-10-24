Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Kadına karşı şiddete karşı mücadele edeceğiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İl Kadın Kolları Danışma Meclisi toplantısında konuşan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine vurgu yaptı. Evlilik kredileri ve gençlerin desteklenmesi konularında da açıklamalarda bulundu.

AK PARTİ İL KADIN KOLLARI DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINA KATILDI

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Develi ilçesindeki programının ardından AK Parti İl Kadın Kollarının Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Buradaki konuşmasında şiddetin her türlüsüne karşı mücadele edeceklerini belirten Bakan Göktaş, "Bizim için bu siyaset üstü bir konu. Kadına karşı şiddet, insanlığa yapılan bir şiddettir. İnsan hakları ihlalidir. Biz benzer durumların yaşanmaması için el birliğiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bunun için de çok yüksek bir farkındalık çalışması yürütmemiz lazım. Yasal düzenlememiz mevcut. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yasal düzenlememiz var. Ama bununla beraber zihni olarak da, zihniyet olarak da bununla mücadele etmemiz lazım. Farkındalık çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah sizlerle beraber de şehrimizin huzuru, güveni oluşmaya devam edecek" diye konuştu.

'BAŞÖRTÜLÜ KIZLAR ÜNİVERSİTE OKUYAMIYORDU'

Belçika'da milletvekilliği yaptığı dönemde Türkiye'de başörtüsü sorunu olduğunu anlatan Göktaş, "Sizler sahada gördüğünüz her şeyi partimize yansıtırken 'Engellilerimizin böyle sıkıntıları var, muhakkak yanında olmalıyız' dediniz. Ben 2009 yılında Belçika'da Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olduğumda Türkiye'de başörtülü milletvekili olunamıyordu. Türkiye'de başörtülü kızlar üniversite okuyamıyordu. Şu anda hamdolsun hem milletvekili oluyorlar hem bakan oluyorlar hem genel müdür oluyorlar hem de devletin her kademesinde hiçbir ayrımcılık yaşamadan başörtülü kadınlar da görev alabiliyor. Bunun için de çok teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanımıza. Bu vesayet sistemi ile mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bunları da özellikle vurgulamak istiyoruz. Hafızamız bazen dar olabiliyor. Çok yakın tarihi unutabiliyoruz" değerlendirmesine bulundu.

'163 BİN 529 GENÇ ÇİFT EVLİLİK KREDİSİNE BAŞVURDU'

2025 yılının 'Aile yılı' ilan edildiğine dikkat çeken Bakan Göktaş, "Evlilik Kredisini tüm Türkiye'de yaygınlaştırdık. Kayseri'de 2 bin 481 genç, Türkiye genelinde ise 163 bin 529 genç evlilik kredisine başvurdu. Kadınları, gençleri, aileleri, büyükleri desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye genelinde etkinliklerle, aile değerlerine sahip çıkacağız, genç ve dinamik nüfusu korumaya yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye'nin en büyük gücü genç ve dinamik nüfusudur. Evlenmek isteyen gençlerimize mutlaka destek olalım, kolaylaştıralım" dedi.

'KİMSE CEZASIZ KALMAYACAK'

Kayseri'de dün üniversite kampüsünde eski eşi tarafından öldürülen Meliha Keskin davasına da müdahil olacaklarını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Tek vaka bile bizim için fazla bir vaka. Bu kapsamda dün şehrimizde meydana gelen elim olayda da sürecin çok yakından takipçisi olacağız. Hiç kimse cezasız kalmayacak. Biz de bakanlık olarak pek çok davanın olduğu gibi bu davanın da bizzat takipçisi olacağız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı

'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme! TELE1 TV'ye kayyum atandı
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

O kentimiz aile katliamı ile sarsıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Trabzon'da vatandaşlar, Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti

Gören telefona sarıldı! Bir şehir vince asılı bu mesajı konuşuyor
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

1.5 yıldır boştaydı! Efsane teknik adam komşu Yunanistan'a gitti
Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Halil Umut Meler İtalya'yı yine salladı
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Dzeko'dan teknik direktörü Pioli'ye eleştiri

Dzeko, teknik direktörüne verdi veriştirdi
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.