Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Kadına yönelik şiddetle mücadele siyaset üstü bir meseledir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadına yönelik şiddetle mücadele siyaset üstü bir meseledir. Biz bu konuya her zaman bu anlayışla yaklaştık. Bu soruna asla müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Şiddete maruz kalan, şiddet riski taşıyan herkesi koruma altına alıyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçeleri ile devam etti. Genel Kurula katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinerek, "Bugün ne yazık ki Gazze'de büyük bir insanlık suçu işleniyor. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımızın Filistin'de yaşanan bu insanlık dışı zulmün durması yönündeki çağrısını yineliyor, bir an evvel son bulmasını diliyorum. Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi bugün de

dünyanın dört bir yanında mazlumun yanında yer almaya, zalime karşı hakikatin sesi olmaya devam edeceğiz. İnsanlık tarihinin en korkunç saldırılarının açtığı yaraları el birliğiyle saracağız" ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremleri sonrası yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Göktaş, "İlk günden kurumlarımızda olan engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlardan oluşan 2 bin 610 kişiyi güvenli bölgelerdeki kuruluşlarımıza yerleştirdik. Bin 300 kişilik Afet Acil Sosyal Yardım ekibimizle bölgede canla başla çalıştık. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kanalıyla vatandaşlarımıza 1,8 milyar lira nakdi bağış gönderdik. 88 ayni bağış deposu, 300 sosyal market, 27 giyim ve bebek bakım ünitesi, 14 mobil sosyal market tırı, tertip ettiğimiz 487 uçuş seferiyle vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşıladık. Bölgeye ulaştırılan 33 binden fazla yardım tırını ayni bağış depolarına yönlendirdik. Hastanelerde, çadırlarda, konteynır kentlerde, vatandaşlarımızın yaşadığı tüm alanlarda depremden etkilenen vatandaşlarımızla görüştük, ihtiyaçlarını tespit ettik. Sosyal destek hizmeti sunmak üzere KKTC dahil, Türkiye'nin dört bir yanındaki depremden etkilenen 4 milyon kardeşimize ulaştık. 120 işaret dili tercümanımız sahada görev yaptı. Engelliler için 6 mola evini hizmete açtık" şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, Aile Sosyal Destek Programı ile ihtiyaçları yerinde tespit ederek hizmetleri kişiye özel hale getirdiklerini söyleyerek, "Aile içi iletişimi geliştirmek amacıyla başlattığımız 'Aile Danışmanlığı' hizmetiyle vatandaşlarımıza ulaştık. Evlilik Öncesi Eğitim Programımızla 1,7 milyon gencimize, Aile Eğitim Programımızla 3,9 milyon kişiye eğitim verdik" diye konuştu.

"Sosyal ve Ekonomik Destek Programı ile aile bütünlüğünü koruyarak 164 bin çocuğun sağlıklı gelişimine katkı sunuyoruz"

Çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için çalıştıklarını vurgulayan Göktaş, "Bugün Sosyal ve Ekonomik Destek Programı ile aile bütünlüğünü koruyarak 164 bin çocuğun sağlıklı gelişimine katkı sunuyoruz. Psikososyal desteğe ihtiyacı olanlara sosyal hizmet, maddi zorluk yaşayan ailelere aylık 3 bin 571 lira maddi destek sağlıyoruz" dedi.

Koruyucu Aile Programı kapsamında 9 bin 655 çocuğun bugün aile şefkatiyle büyüdüğünü aktaran Bakan Göktaş, "Her bir çocuk için ailelere 5 bin 705 lira destek sağlıyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürüttüğümüz Gönül Elçileri Projesi ile Koruyucu Aile Programı'nı daha da yaygınlaştırıyoruz. Bunun yanı sıra evlat edinme hizmetiyle 19 bin 496 çocuğu sıcak bir yuvaya kavuşturduk" diye konuştu.

Gerçekleştirdikleri dönüşümle 14 bin 325 çocuğun bin 365 çocuk evi ve çocuk evleri sitelerinde aile sıcaklığında büyümelerini sağladıklarını dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Korumamız altındaki 2 bin 828 engelli çocuğa özel koruma ve bakım hizmeti veriyoruz. Şu an kuruluşlarımızda 20'si milli olmak üzere 5 bin 517 sporcu çocuk bulunuyor. Çocukların sporun yanı sıra kültür, sanat, teknoloji ve bilişim gibi alanlarda yeteneklerini geliştirecek programlara katılmalarını sağlıyoruz. Her birine bir mesleki beceri kazandıracak özel staj programları hazırlıyoruz. Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş 61 bin 480 gencin kamuda istihdam edilmesini sağladık. Bu yıl sonuna kadar bin 44 gencimizin atamasını gerçekleştireceğiz. Bursa, Kahramanmaraş ve Hatay'da hizmete açtığımız gündüzlü çocuk hizmet birimi olan Çocuk Yaşam Merkezlerimizi yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnsanı koruyan her şeyin ailenin ve toplumun kimliğini koruduğu inancıyla RTÜK ile Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında çalışmalarımızı başlattık."

"Yeni yılın ilk ayında 2 bin 392 engelli atamasını da gerçekleştireceğiz"

Bakan Göktaş, engelleri kaldırmak, engellilerin hayata aktif katılımlarını sağlamak ve yaşamlarını kolaylaştırmak için yoğun bir gayret içinde olduklarını belirterek, "Son 21 yılda kamuda engelli memur sayısını tam 12 kat artırdık. 68 bin 108 engelli vatandaşımızı kendileri için uygun olan kadrolara atadık. Bu yıl şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Yeni yılın ilk ayında 2 bin 392 engelli atamasını da gerçekleştireceğiz" dedi.

Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini bildiren Göktaş, "560 bin 647 engelli vatandaşın evde bakımları için ailelerine aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıyoruz. Bu kapsamda toplam 113,4 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. Bakıma ihtiyacı olan 7 bin 49 engelli için 107 Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde gece gündüz demeden hizmet veriyoruz. 310 özel bakım merkezi, 136 Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve 149 Umut Evi ile engelli vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz" diye konuştu.

"Kadına yönelik şiddetle mücadele siyaset üstü bir meseledir"

Kadına şiddete karşı yapılan çalışmalara değinen Bakan Göktaş, "Kadına yönelik şiddetle mücadele siyaset üstü bir meseledir. Biz bu konuya her zaman bu anlayışla yaklaştık. Bu soruna asla müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Şiddete maruz kalan, şiddet riski taşıyan herkesi koruma altına alıyoruz" dedi.

Kadına yönelik şiddetin fiziksel, psikolojik ve ekonomik boyutları olan küresel bir sorun olduğunu dile getiren Göktaş, şunları söyledi:

"Tüm bu boyutlarını göz önünde bulundurarak mücadelemizi 'şiddete sıfır tolerans' ilkesiyle büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kanunu ile bu konuda dünyada eşi benzeri az bulunan hukuki düzenlemeye sahibiz. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı'nın 2024 yılı faaliyet programını 25 Kasım'da açıkladık. Bu faaliyet planı ile adalete erişim, mevzuat, politika, koordinasyon, koruyucu ve önleyici hizmetler ile toplumsal farkındalık başlıkları altında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Aynı gün yayımlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Koordinasyon Kurulunu yeniden yapılandırdık. Böylece kurumlarımızla daha güçlü bir iş birliği ile kadına yönelik şiddetle mücadelemizi etkin bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz. 11 dil desteği bulunan KADES uygulaması ile şiddet ihbarlarına daha hızlı ve daha etkili bir şekilde cevap veriyoruz. Alo 183 Şiddetle Mücadele Hattı ve farklı iletişim uygulamaları ile anlık danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Şiddet mağduru kadınların ve beraberindeki çocukların adalete erişimlerini kolaylaştırıyoruz. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimizle (ŞÖNİM) 81 ilde kadına yönelik şiddetle mücadelede bilgilendirici faaliyetler ve danışmanlık hizmetleri vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin rol oynayan ŞÖNİM'lerle 2012'den bugüne kadar toplam 1 milyon 646 bin kişiye hizmet verdik. Bu başvuruların büyük bölümü rehberlik ve psikososyal desteklerden oluşuyor."

"Son 20 yılda Türkiye matematik, fen alanlarında istikrarlı ilerleme sağlayan dört ülkeden bir tanesidir"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise konuşmasında PISA raporuna atıf yaparak, "OECD'nin ortalamasının üstüne çıktığımız konularla ilgili olarak OECD raporu diyor ki, '10 yıldan uzun bir süre boyunca çoğu alanda iyileşme gösteren az sayıda ülkeden bir tanesi Türkiye'dir' diyor. Bu burada konuşan birçok arkadaşımızın konuşmalarının içerisinde şahsımla ilgili dahil olmak üzere kullandığı hakarete varan, yalan cümleler gibi bir cümle değildi arkadaşlar. Açıp OECD raporundan okuyabilirsiniz. Türkiye, OECD ülkeleriyle arasındaki farkı hızlıca kapatıyor. Son 20 yılda Türkiye matematik, fen alanlarında istikrarlı ilerleme sağlayan dört ülkeden bir tanesidir" ifadelerini kullandı.

"Obezite ve dijital bağımlılıkla mücadele noktasında bir karar aldık"

Bakan Tekin şöyle konuştu:

"Okullarımızda öğrencilerimizin derslik ortamlarında cep telefonuyla bulunmalarını engelleyici bir tedbir aldık. Bununla öğrencilerimizin akademik çalışmalarına, derslerine daha yoğun bir şekilde konsantre olacaklarını düşündük. Dolayısıyla yaptığımız programlar, etkinlikler ders ortamlarının daha başarılı sonuç vereceğini umuyoruz. İkincisi obezite ve dijital bağımlılıkla mücadele noktasında bir karar aldık. Okul bahçelerimizin yeniden yıl cıvıl cıvıl, çocuklarımızın geleneksel oyunlarımızı oynadığı, enerjilerini atabildiği mekanlar haline dönüşmesi için okul bahçelerimizi yeniden organize ediyoruz. Bunu da yaz aylarındaki genelgemizde okullarımızla paylaştık. Anadolu kültürünü, bizim referans değerlerimizi yansıtan çocuk oyunlarımızın öğrencilerimiz tarafından yeniden oynanmasını arzu ediyoruz. Bunun için gerekli tedbirleri aldık. Bu oyunları değerledik. Anadolu'nun her tarafından EBA platformuna yükledik."

Öğretmenlere şiddet konusunda Tekin, "Biz yaz aylarında genelgemizle bunları öngörmüştük. Velilerimizin ders saatleri içerisinde okul içerisinde, okul koridorlarında ve sınıflarda bulunmasını istemedik ve öğretmenlerimizin velilerle sadece randevu takvimi içerisinde görüşme alanlarında görüşmelerini randevu takvimine bağladık" şeklinde konuştu.

Bakan Tekin, çocukları daha çok terör örgütüne katılmaya teşvik eden, terör örgütünü destekleyen bir grup milletvekili olduğunu belirterek, "O partiyle 2018'de yol yürüyen milletvekili, Türk milletine ders veriyor. Kusura bakmayın bu dersi alamam. O partiyle yol yürüyen bir siyasi partinin temsilcisi andımızla ilgili bana cevap veriyor. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu anda 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolü var. Bu protokollerden bin 167 tanesi resmi kurumlarla, 550 tanesi STK'larla. Bunların içerisinde sizin tarikat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Bu protokollerden dolayı bize hizmet eden, bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor. Bakın, protokol yaptığımız bu sivil toplum örgütleri çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz. Ben STK'larla protokol imzalamaya devam edeceğim. Çocuklarımın dağa çıkmaması için sizin insan kaynağınıza insan yetiştirmemek için buna devam edeceğim" dedi. - ANKARA