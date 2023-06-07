Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Güçlü ailenin temeli kadınlardır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Yüzyılı vizyonu sürecinde kadınlara düşen sorumluluğun farkında olduklarını belirterek, "Çünkü güçlü toplumun güçlü ailelerden oluştuğunu, güçlü ailenin temelinin ise kadınlar olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Yüzyılı vizyonu sürecinde kadınlara düşen sorumluluğun farkında olduklarını belirterek, "Çünkü güçlü toplumun güçlü ailelerden oluştuğunu, güçlü ailenin temelinin ise kadınlar olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca gerçekleştirilen "28. Dönem Kadın Milletvekilleri Tanışma ve İstişare Toplantısı"na katıldı. AK Parti Genel Merkezi çok amaçlı salonda düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Göktaş, parlamentoda 28. dönemin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, 14 ve 28 Mayıs'ta hem AK Parti'nin hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin teveccühüne bir kez daha mazhar olduğunu vurguladı. Bu başarının beraberinde önemli sorumluluklar da getirdiğini kaydeden Göktaş, "21 yıldır hayata geçirdiğimiz ve çıtasını yükselttiğimiz hizmetleri daha da ileriye taşımak, milletimizin kazanımlarını daha da artırmak için Türkiye Yüzyılı vizyonu ve motivasyonu ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte biz kadınlara düşen sorumluluğun da farkındayız. Çünkü güçlü toplumun güçlü ailelerden oluştuğunu, güçlü ailenin temelinin ise kadınlar olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi Cumhurbaşkanımızın hedeflerine ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız"

Göktaş, kadın kolları üyelerine seslenerek, "Hepimiz bir bayrak yarışının birer yarışçılarıyız. Her birimiz bayrağımızı alarak onları bıraktığı yerden yarışa devam edeceğiz. Bu çalışmalarımız bayrağı devretme sırası bize gelene kadar yılmadan, yorulmadan sürecek. Yapacak çok işimiz var. Birbirimize omuz verecek, güç birliği yapacak, ülkemizi Cumhurbaşkanımızın hedeflerine ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının her zaman kadın milletvekillerinin yanında olduğunu aktaran Göktaş, "Bu süreçte kolaylaştırmak, yol açmak, el atmak bizim düsturumuz olacak. Milletimiz için atacağınız hiçbir adımda kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz" diye konuştu. Göktaş, kadın milletvekillerine 28. dönem parlamentosunda yapacakları çalışmalarda kolaylıklar ve başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadınları siyasetin içinde aktif rol sahibi yapma kararlılığının AK Parti'nin kuruluşundan bu yana geldiğini dile getiren AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ise, Meclisteki kadın milletvekili oranlarına ilişkin, "Bugün 28. dönemde bu oran yüzde 20'ye ulaştı. Bu Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve

AK Parti'nin başarısıdır. Bunun altını çizmek istiyorum ve bu artış kademeli olmasında bir sürdürülebilirliğin, istikrarın önemli bir göstergesidir" dedi.

"Bazı sektörlerde kadın katılımı yüzde 50'leri aştı"

Keşir, Erdoğan'ın kadın kolları ve gençlik kolları oluşumlarını AK Parti Genel Merkezi'nin üç ana unsurundan biri haline getirdiğini belirterek, "Kadın erkek eşittir ilkesi başta olmak üzere tarihe geçecek pek çok düzenleme AK Parti döneminde yapıldı. Kadınların iş gücü piyasasına katılımı yüzde 36 ama kamuda istihdamda yüzde 40'ı aştık. Bu AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın başarısıdır. Bazı sektörlerde kadın katılımı yüzde 50'leri aştı. Her şeyden önce eğitimde fırsat eşitliği bu dönemde tarihe geçerken, kız çocuklarının önündeki eğitim engelleri tek tek aşıldı" diye konuştu.

28. Dönem Kadın Milletvekilleri Tanışma ve İstişare Toplantısı, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam etti. - ANKARA