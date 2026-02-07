Bakan Göktaş: Deprem Bölgesindeyiz ve Sahadayız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Biz sadece yılda belirli günlerde deprem turisti gibi oralara (deprem bölgesi) gitmiyoruz. Biz her zaman oralardayız. Bunu vatandaşımız, milletimiz de gayet iyi biliyor. Dolayısıyla burada gerçekten son dönemlerde yapılan eleştirileri çok yersiz buluyorum. Yapılan işi takdir etmek lazım. Hakkı teslim etmek lazım." dedi.

Bakan Göktaş, Erzurum'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'ndan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, bugün Erzurum'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Dün 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümü dolayısıyla Osmaniye'de olduklarını hatırlatan Göktaş, "Ben öncelikle bu asrın felaketinde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza toparlanma sürecinde özellikle psikososyal süreçlerinde Bakanlık olarak biz çalışmalarımıza sahada aktif bir şekilde devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 5 milyon 100 binden fazla kişiye psikososyal destek sağlandığını, sağlamaya da devam ettiklerini anlatan Göktaş, "Nihayetinde böyle büyük felaketler sonrasında özellikle travmadan sonrasında meydana gelebiliyor. Bu kapsamda özellikle Bakanlığımız ilk günden bu yana sahada oldu, olmaya da devam ediyor. Büyük çalışmalar yapıldı gerçekten. İnşa süreçleriyle beraber aynı zamanda oranın rehabilite edilmesi, tekrar topluma kazandırılması ve günlük yaşamı en hızlı şekilde normal hayata döndürülmesi üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bu çalışmaları ilk günden bu yana sürdürmeye devam ediyoruz ve biz hiçbir zaman elimizi sahadan çekmedik." diye konuştu.

Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Biz sadece yılda belirli günlerde deprem turisti gibi oralara (deprem bölgesi) gitmiyoruz. Biz her zaman oralardayız. Bunu vatandaşımız, milletimiz de gayet iyi biliyor. Dolayısıyla burada gerçekten son dönemlerde yapılan eleştirileri çok yersiz buluyorum. Yapılan işi takdir etmek lazım. Hakkı teslim etmek lazım. Bakın burada Bulgaristan büyüklüğünde adeta bir enkaz olan bölgeyi sadece 2,5 yıllık bir sürede sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı'mızla ayağa kaldırdı. Bu dünyada eşi benzeri görülmemiş afeti, eşi benzeri görülmemiş bir hızla ayağa kaldırmak her yiğidin harcı değildir. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Ona güvenen milletimizden razı olsun. Milletimizin duası her şeyin üstesinden gelir. Bunların hiçbir şekilde bir siyasi pazarlığı da olmaz. Bir siyasi polemik de yapılmaz. Gelip burada üç tane konteyner, çöp konteyneri koyacaksın, bunun da polemiğini yapacaksın. Sonra da vatandaşa sanki bir hizmet sunmuş gibi gelip anlatacaksın. İnsan bir utanır."

Göktaş, dün olduğu gibi bugün de yarın da memleketin 81'inde, 922 ilçesinde karış karış vatandaşla buluşmaya, milletle bir araya gelmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Cumhur İttifakı olarak her daim sahada olduklarını ifade eden Göktaş, "Çok şükür bugün Erzurum'a sanırım üçüncü gelişim. Bu ziyaretler kapsamında da şehrimize hizmetler getirmeye devam edeceğiz. 2023 yılı sonrasında özellikle burada kadınlara, gençlere, çocuklara yönelik üç yeni aile destek merkezi açtık ve bugün de biz çok güzel aslında iki çalışmayı hayata geçirmek üzere geldik. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın, Bakanlığımızın, Valiliğimizin ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın destekleriyle beraber 75 Sosyal konutu da bugün şehrimizdeki ihtiyaç sahibi ailelere teslim edeceğiz inşallah. Bununla beraber Aziziye'de engelli aktif yaşam merkezimizi hayata geçireceğiz. Huzurevimizle ilgili de önemli bir çalışma başlattık. İnşallah yakın zamanda bunu da Erzurumlu vatandaşlarımıza kazandıracağız." dedi.

Diğer yandan da Hınıs ilçesinde de bir sosyal hizmet merkezi kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Göktaş, "Bu kapsamda özellikle diğer ihtiyaçları, diğer yeni ihtiyaçları da burada hem takip etmek hem mevcut yaşam sosyal hizmet merkezlerimizi ziyaret etmek aynı zamanda da biliyorsunuz 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bizler de şehit ve gazi ailelerimizle bir araya geliyoruz. Bugün de bir 'Medd-Up' gösterimiz olacak. Orada da şehit ailelerimizle gazilerimizle bir araya geleceğiz. Bu kapsamda da bir çalışmamız olacak inşallah." diye konuştu.

Geçen yılın "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene 'Aile ve Nüfus 10 yılı' kapsamında aile odaklı ve nüfus odaklı çalışmalarımızı özellikle politikalarımıza yansıtmak amacıyla da çalışmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl başladığımız iki önemli proje vardı. Bunun bir tanesi doğum yardımımız. Doğum yardımıyla beraber her doğan bebeğin yanında olduk. Her doğum yapan annenin yanında olduk ve bu kapsamda ilk doğan bebeğe 5 bin liralık tek sefer destek, ikinci bebek için 1500 liralık aylık, çocuk 5 yaşını doldurana kadar bir destek ve üçüncü ve sonrasındaki bebekler için de 5 bin liralık aylık, annelerinin hesabına yatacak şekilde bir destek sunmaya başladık. Bu kapsamda da memnuniyetle söylemek isterim ki, Erzurum'da da 7 bin 999 annemizin de doğum yardımından istifade etmesini sağladık. Sadece bir yılda inşallah bu kapsamda da desteklerimiz sürdürmeye devam edeceğiz."

"200 ve 250 bin liralık kredilerimiz güncellendi"

Gençlere de desteklerinin olduğunu anlatan Göktaş, sunları kaydetti:

"Evlenecek olan gençlerimizin de yanındayız. Evlenmeden önce evlilik öncesi eğitim programı alıyorlar. Evlendikten sonra da onları takip etmeye devam ediyoruz. 200 ve 250 bin liralık kredilerimiz güncellendi. Bu kapsamda da Erzurum'da 1190 çiftimizi evlendirdiğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. İnşallah Rabb'im sayılarını artırsın. Bu gençlerimize sadece kredi sunmuyoruz. Biliyorsunuz bu kredide yeraltı zenginliklerimizden gençlerimizin geleceğine yaptığımız bir yatırım. Bu kapsamda da ben milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü bunu hayata geçirmek için bir kanun düzenleme gerekiyordu. Milletvekillerimiz de Mecliste bu kapsamda bu ve buna benzer pek çok projeyi hayat geçirmemizi sağladı.

Son 24 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK Parti hükümetlerinde sosyal politikalar alanında devrim niteliğinde yenilikler hayata geçirdik. Evde bakım yardımıyla, engellisine, yaşlısına bakan ailelerimizin yanındayız ve bu kapsamda da Erzurum'da 5936 ailemize aylık 13 bin 878 liralık aylık destek sunuyoruz. Biz her daim sosyal politikalarımızı hayata geçirmeye, ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanında olmayı sürdürmeye devam edeceğiz. Erzurum'da yine güzel hizmetlerimiz olacak, olmaya da devam edecek. Çünkü kimseyi geri bırakmayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Bunu da sizlerle beraber yapıyoruz. Çünkü siz komşusuyla dertlenen, vatandaşıyla dertlenen bir dava insanısınız."

Göktaş'ın konuşması sırasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, diğer ilgililer ve partililer de bulundu.