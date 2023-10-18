Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Azerbaycan'da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye geldi. Göktaş'ın temasları kapsamında, Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 2024-2025 yılları için Eylem Planı imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'daki temaslarına başladı. Göktaş, Bakü'deki temasları kapsamında ilk olarak Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı DOST merkezine gelen Göktaş, burada Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev ile bir araya geldi. DOST merkezini gezen Göktaş, buradaki hizmetler hakkında Babayev'den bilgi aldı.

Göktaş ve Babayev'in katılımıyla Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 2024-2025 yılları için Eylem Planı imza töreni yapıldı. İmzalar atılmadan önce konuşma yapan Bakan Göktaş, Eylem Planı'nın geniş kapsamlı çalışmaları kapsadığını belirterek, "Bugün imzalanması gereken faaliyet planı, yardımlar, sosyal yardımlar, çocuk koruma ve bakım hizmetleri, engellilere yönelik çalışmalar, ayrıca erişilebilirlik, şehit ve gazi yakınlarına yönelik çalışmalar ve geniş kapsamlı çalışmaları ele alıyor. Bu ziyaretim vesilesiyle bu faaliyet planını da imzalamaktan oldukça mutluyum. Bu bugünün anlam ve önemine binaen de aslında dost ve kardeşliğimizin de bir simgesi. Diğer yandan sosyal yardımlar boyutuyla, çocuk boyutuyla, şehit yakınları boyutuyla çalışmalar yürütmek, ortak faaliyetler yürütmek, eğitim programları yürütmek bizim her zaman görevimizin bir parçası. İnşallah önümüzdeki dönemde de hem eğitimler hem de ortak çalışma alanlarımızı daha da genişleterek bu az önceki saydığım çocuklar, sosyal yardımlar, şehit ve gazi yakınları boyutuyla da genişletmeye ve derinleştirmeye hazırız" diye konuştu.

"Türkiye'nin tecrübesinden faydalanacağız"

Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeş ülkeler olduğunu vurgulayan Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev, "Azerbaycan ve Türkiye kadar birbirinin yanında olan ve birbirini destekleyen başka bir ülke bulmak mümkün değil. Bizim borcumuz sosyal güvenlik alanında iş birliğimizi en yüksek seviyeye yükseltmektir. Türkiye'nin çocukların evlatlık verilmesi ve koruyucu aile konularında çok büyük tecrübeleri var. Bizde bu alan yeni oluşuyor. Birkaç ay önce koruyucu aile konseptini, kanunu onayladık. Bu alanda Türkiye'nin tecrübesinden faydalanacağız. En önemli konulardan biri olan şehit aileleri ve gazilerle ilgili programlarımızı görüşeceğiz. Bu alanda Türkiye'nin büyük tecrübesinden faydalanmağa çalışacağız. İmzalanacak belge bizim faaliyet planımızın devamı niteliğindedir. Geçen yıl bizim aramızda anlaşma memorandumu imzalandı. Bununla ilgili karşılıklı olarak sık ziyaretler gerçekleştirildi. Çok sık şekilde iş birliği yapıyoruz. Bugünkü faaliyet planı ise 2024-2025'li yıllarda gerçekleştireceğimiz hedeflerimize yöneliktir" dedi.

Konuşmaların ardından Babayev ve Göktaş, Eylem Planı'nı imzaladı.

Bakü'deki temasları kapsamında Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile ikili görüşme yapacak olan Göktaş, yarın Bakü'de düzenlenecek Azerbaycan Kadınları 6. Kongresi Açılış Programı'na katılacak. - BAKÜ