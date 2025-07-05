Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Ardahan'da konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilecik, İzmir ve Hatay'daki orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için 12 milyon 260 bin lira kaynak aktarıldığını söyledi.

Çeşitli programlar kapsamında geldiği kentte Ardahan Valiliğini ziyaret eden Göktaş, Vali Hayrettin Çiçek ve protokol üyelerince karşılandı. Göktaş'a karşılamada çocuklar tarafından Damal bebek hediye edildi.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Göktaş, Çiçek ile bir süre makamında görüştü.

Bakan Göktaş, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Ardahan'da 2 sosyal hizmet merkeziyle tüm vatandaşlara hizmet götürdüklerini belirterek, Aile Sosyal Destek Programı ile 2017 yılından bu yana 23 bin 147 haneye ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle ailelere destek olduklarını, çocukların sağlıklı, güvenli ve şefkatli aile ortamında büyümelerine yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Göktaş, "Ailesi yanında destek verilen çocuk sayımız 171 iken, 2012'den bu yana Sosyal Ekonomik Destekten faydalanan ailelere 50,5 milyon liralık destek sunduk. 2 kadın kooperatifiyle kadınların güçlenmesine destek oluyoruz." dedi.

Göktaş, engelli ve yaşlıların hayata tam anlamıyla katılması için çeşitli destekleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, 2006'dan bugüne Evde Bakım Yardımına Ardahan için 380,4 milyon lira kaynak aktarıldığını, bu hizmetten 823 kişinin Ardahan'dan faydalandığını anlattı.

Sistematik ve sürdürülebilir sosyal hizmetleri önemsediklerini vurgulayan Göktaş, bu yılın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ailemiz geleceğimiz' diyoruz ve biz Türkiye'nin dört bir yanında aileye yönelik farkındalık çalışmalarını sürdürmeye devam ediyoruz. Özel, sektör, belediyeler ve medya kuruluşlarıyla iş birliği yapıyoruz. Bu kapsamda Türkiye'nin dört bir yanında 41'i Ardahan'da olmak üzere toplamda 7 bin 411 faaliyet gerçekleştirdik. Ailelere ekonomik katkı sağlayacak indirim ve avantajlar sunuyoruz. Özellikle ailenin korunması, güçlenmesi adına farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Aile Yılı faaliyetlerimiz toplum nezdinde büyük teveccüh gördü."

Aile yılına özel hayata geçirilen 2 önemli politikayı bizzat Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediğini dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Öncelikle evlenecek gençlerin desteklenmesi projemizi Cumhurbaşkanımızın müjdelediği gibi 81 ile yaygınlaştırdık, doğum yardım sistemimizi güçlendirdik. Bu yıl itibariyle doğan her çocuğumuza destek sunduk. Geçtiğimiz hafta itibariyle Türkiye genelinde 220 bin 268 annenin hesabına ödemeleri yapmaya devam ediyoruz. Böylece bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 750 milyon liralık ödeme gerçekleştirerek ailelere destek olduk. Ardahan'da da 242 annenin hesabına bu destekleri sunduk."

Orman yangınları

Bakan Göktaş, Bilecik, İzmir ve Hatay'da da meydana gelen orman yangınlarının herkesi derinden üzdüğünü ve süreci yakından takip ettiklerine işaret etti.

Bakanlık olarak, afetlerden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için hızlıca harekete geçtiklerini işaret eden Göktaş, "Bilecik'e 1 milyon 460 bin lira, İzmir'e 5 milyon 800 bin lira, Hatay'a 5 milyon lira olmak üzere, toplam 12 milyon 260 bin lira destek aktardık.108 personel, 25 araçla 744 vatandaşımıza psikososyal destek sunduk. Afetin ilk anından itibaren tüm ekiplerimizle vatandaşlarımızın yanındayız. Her hanenin ihtiyacını karşılamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Göktaş, ilerleyen süreçte ortaya çıkacak sosyal yardım ihtiyaçlarını da hızlıca sağlayacaklarını ifade ederek, yangınla mücadele eden ekiplere kolaylıklar diledi.

Tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Göktaş, yangınlarda şehit düşen orman kahramanlarına Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.

Ziyarette Bakan Göktaş'ı, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Vali Hayrettin Çiçek'in eşi Berna Çiçek ve kurum müdürleri karşıladı.