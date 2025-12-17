Haberler

Bakan Göktaş, Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt ile görüştü

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Amman'da düzenlenen zirvede Arap Birliği Genel Sekreteri ile bir araya gelerek aile güçlendirme çalışmalarını ve uluslararası işbirliklerini değerlendirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen "İkinci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi Bildirgesinin Uygulanmasına İlişkin Arap-Uluslararası Bakanlar Konferansı" kapsamında Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede, insanlığın ortak değeri ailenin güçlendirilmesine yönelik uluslararası çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti.

Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler, değişen dinamikler ve yenilikçi politikalar üzerine istişarelerde bulunduklarını aktaran Göktaş, barış, huzur ve istikrarın tesisi için ortak adımlar atmaya, güçlü işbirlikleri kurmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Politika
