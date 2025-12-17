Bakan Göktaş, Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen "İkinci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi Bildirgesinin Uygulanmasına İlişkin Arap-Uluslararası Bakanlar Konferansı" kapsamında Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede, insanlığın ortak değeri ailenin güçlendirilmesine yönelik uluslararası çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti.

Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler, değişen dinamikler ve yenilikçi politikalar üzerine istişarelerde bulunduklarını aktaran Göktaş, barış, huzur ve istikrarın tesisi için ortak adımlar atmaya, güçlü işbirlikleri kurmaya devam edeceklerini kaydetti.