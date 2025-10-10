Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile Yılı'nda Ailelere Sahip Çıkma Vurgusu Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadim medeniyetimizin değerli yapısı olan ailemize sahip çıkmak, insanlığa sahip çıkmaktır. Biz, dün, bugün olduğu gibi ailelerimize sahip çıkmaya, büyüklerimize sahip çıkmaya, kadınlarla beraber bir ekosistemi oluşturmaya, aile içi sistemi oluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Göktaş, Çam ve Sakura Millet Bahçesi'ndeki Başakşehir Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi ve Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi'nin (BAKMER) hizmete alım törenine katıldı.

Vatandaşların çok rahat ulaşabileceği Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi'nin hayata geçirilmesi dolayısıyla Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na teşekkür eden Göktaş, "Aile Yılı"na özgü en güzel, en değerli çalışmaların biri olan merkezin bu ilçede hayata geçirildiğini söyledi.

Göktaş, 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatarak, "Kadim medeniyetimizin değerli yapısı olan ailemize sahip çıkmak, insanlığa sahip çıkmaktır. Biz, dün, bugün olduğu gibi ailelerimize sahip çıkmaya, büyüklerimize sahip çıkmaya, kadınlarla beraber bir ekosistemi oluşturmaya, aile içi sistemi oluşturmaya devam edeceğiz. Nihayetinde aileyi güçlendiren, ailenin her bir ferdine gerekli önemi sarf etmek boynumuzun borcu. Kadınıyla, erkeğiyle, büyüğüyle, genciyle, çocuğuyla beraber bir şehri inşa etmek de 'Aile Yılı'na özgün güzel çalışmalardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

"Sosyal belediyecilik tam da bu demektir"

Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi'nin gençlerin, büyüklerin güzel vakit geçirebileceği, sosyalleşebileceği, aynı zamanda yaşam becerileri kazanabileceği çok güzel mekanlar olduğuna dikkati çeken Göktaş, şöyle devam etti:

"Diğer yandan belediye bünyesindeki BAKMER'in de inşallah bugün açılışını gerçekleştireceğiz. Kadınların yaşam becerilerinin güçlendirmesi, sosyalleşebilecekleri alanların oluşturulması, hem mesleki hem fiziksel gelişimlerine yönelik çok özel projelerde Başakşehir, gerçekten bizim gururumuz. Sosyal belediyecilik tam da bu demektir. Her bir vatandaşımıza sahip çıkmak, büyüğüyle, küçüğüyle, ailelerle beraber vakit geçirebileceği ortamlar oluşturmak, gerçekten çok kıymetli, çok değerli."

"Aile Yılı"nda her bir vatandaşa sahip çıkmanın boyunlarının borcu olduğunu ve her daim sahip çıkacaklarını vurgulayan Göktaş, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz yaşlanıyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımız yüzde 11. Bu minvalde büyüklerimizin de sosyal alanlarını güçlendirerek, onların güzel zaman geçirebileceği alanları, gündüzlü merkezlerini de çoğaltmamız şart. Bu kapsamda Bizim Çınarlar Merkezimiz de inşallah Başakşehir'e güzel hizmetler sunmaya devam edecek. İnşallah bu tür merkezlerin tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılması, yaşlılarımızın her daim yaşam becerilerini kuvvetlendirebileceği, sosyalleşebileceği merkezlerin çoğalmasını biz yürekten destekliyoruz."

Bakan Göktaş, konuşmasının ardından beraberindekilerle Başakşehir Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi ve BAKMER'in açılış kurdelesini kesti.

Törenin ardından Göktaş, merkezleri gezerek vatandaşlarla sohbet etti.