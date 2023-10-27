Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 8. Aile Şurası'nda 6 komisyon oluşturuldu

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8'inci Aile Şurası'nda aileyle ilgili meselelerin çözümüne ilişkin 6 komisyon oluşturulduğunu belirterek, Çalışmalarımızın ilk meyvesini, 2024 yılında ilan edeceğimiz Ailenin Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı ile almaya başlayacağız. Bu anlamda şura sonunda oluşan kanaatlerin, sosyal politikalarımızın şekillenmesinde önemli roller üstleneceğine inanıyorum dedi.

'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 8'inci Aile Şurası'nın kapanışına katıldı. Bakan Göktaş, 2 gün boyunca yapılan çalışmanın çok kıymetli olduğunu belirterek, 4 yıl boyunca, önümüzdeki dönemdeki politikalarımızı bu çalıştaylardan çıkan sonuçlar üzerinden inşa edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılında Ailemiz, İstikbalimiz' başlığıyla gerçekleştirdiğimiz, 8'inci Aile Şura'mızı bugün itibarıyla tamamlıyoruz. İstişare toplantılarımız boyunca hem çalışmalarımızı değerlendiriyoruz hem de hizmet modellerimizi güncelleyeceğimiz yeni bir vizyon oluşturmayı hedefliyoruz. Aileye ilişkin meselelerin çözümüne ışık tutan komisyonlarımızı; 'Nüfus ve Demografi', 'Çevre ve İklim', 'Yaşam Döngüsü ve Aile Dayanıklılığı', 'Hukuk', 'Dijitalleşme' ve 'Sosyal Kalkınma' olmak üzere 6 ana başlıkta gerçekleştiriyoruz diye konuştu.

'AİLEYİ ÖZENLE KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Komisyonlara değinen Bakan Göktaş, Nüfus ve Demografi Komisyonu'nda, ailenin nüfus yapısını etkileyen yönüne dikkat çekiyoruz. Dinamik nüfus yapısının, toplumsal hedeflerimize ulaşmamızdaki önemini vurguluyoruz. Çevre ve İklim Komisyonu'nda, aile dostu kentler ve kamusal alanları yaygınlaştırma yollarını araştırıyoruz. İklim değişikliğinin aileyi tehdit eden etkilerini ve alınabilecek tedbirleri belirlemeye çalışıyoruz. Ailenin işlevselliğini ve aile içi değer aktarımını desteklemeye yönelik önerileri, Yaşam Döngüsü ve Aile Dayanıklılığı Komisyonu'yla değerlendiriyoruz. Aile ve Hukuk Komisyonu'nda, ailenin hukuki zeminine işaret ederek aile birliği ve aile üyeleri için kapsamlı bir yasal güvence sağlanması adına fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Birçok fırsat ve risk barındıran dijitalleşme sürecinin aile üzerindeki etkileri, aile mahremiyetinin korunması adına içeriklerin denetimi gibi konuları, Dijitalleşme Sürecinde Aile Komisyonu'nda tartışmaya açıyoruz. Aile ve iş yaşamının dengelenmesi ile ailenin refahının artırılması gibi hayati konuları, Sosyal Kalkınma ve Aile Komisyonu'nda değerlendiriyoruz. Asırlardır bu toprağa ektiğimiz en kıymetli tohum olan aileyi özenle korumaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak, bu tohumun yeşerip filizlenmesi, büyüyüp güçlenmesi için tüm imkanlarımızla seferber olmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızın ilk meyvesini, 2024 yılında ilan edeceğimiz Ailenin Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı ile almaya başlayacağız. Bu anlamda şura sonunda oluşan kanaatlerin, sosyal politikalarımızın şekillenmesinde önemli roller üstleneceğine inanıyorum. Politika belirlemede siz değerli hocalarımızın, alanında uzman katılımcılarımızın görüşleri bize her zaman yol gösterdi ve göstermeye devam edecek ifadelerini kullandı. (DHA)