Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Filistin'e Destek Açıklaması Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, çocuklarıyla, şehit ve gazi yakınlarıyla 21 yıl önce neredeydik bugün neredeyiz." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, AK Parti Tekirdağ İl Teşkilatında partililerle bir araya gelen Göktaş, "Tekirdağ gelini" olduğu için kente yabancı olmadığını belirtti.

Göktaş, Gazze'de yaşananları yakından takip ettiklerinin altını çizdi.

Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Filistin, Gazze ciddi manada bombalanıyor ve bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ciddi manada oralara hem destek oluyor hem de acılarını paylaşmaya yönelik çeşitli girişimlerde bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi 3 günlük yas ilan edildi. Oradaki yaralı çocukları ve kurumlardaki çocukları alıp Türkiye'de tedavi etme yönünde saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde birtakım girişimlerimiz oldu. Bizler, Türkiye olarak bu zorlu süreçte Filistin'in yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. İnsani yardımları ulaştırmaya çalışıyoruz."

Bakan Göktaş, iktidarlarının ülkeye çok önemli hizmetler yaptığına işaret etti.

Türkiye'nin 21 yılda, öncesiyle kıyaslanmayacak yere geldiğini belirten Göktaş, "Kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, çocuklarıyla, şehit ve gazi yakınlarıyla 21 yıl önce neredeydik bugün neredeyiz. 21 yıl önce insanlar engellisini evde saklardı. Artık gündüzlü yaşam merkezlerinde sosyalleşmelerine yönelik çeşitli faaliyetlerde Gündüz Bakım Merkezlerimiz çoğaldıkça veya kuruluşlarımız çoğaldıkça da annelerimiz rahat etmeye ve feraha ermeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Son seçimlere de değinen Göktaş, AK Parti'nin, Tekirdağ'da oylarını artırdığına dikkati çekti.

Başarının yerel seçimlerde de sürmesini dileyen Göktaş, "İnşallah önümüzdeki seçimde de aynı başarıyı hem Süleymanpaşa'da hem de çeşitli ilçelerimizde bekliyoruz. Büyükşehirlerde de bekliyoruz Allah'ın izniyle. Çünkü önümüzde önemli bir yerel seçim var." değerlendirmesinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yerel seçimlerin yaklaştığını anımsattı.

Heyecan ve motivasyon dolu teşkilatların en güzel şekilde çalışacaklarına inandığını dile getiren Göktaş, "Cumhurbaşkanımız öyle bir insan ki gece gündüz demeden hakikaten çalışırken gecesi gündüzü yok. Bizler o motivasyonla, o aşkla alandayız. Bu sevgiyle biliyorum ki o motivasyonla sizler de gece gündüz demeden alandasınız. O motivasyonu, o gücü, o sevgiyi kaybetmeyin. Gözlerinizdeki o ışığı kaybetmeyin. Kapı kapı dolaşarak kazandığınız vatandaşın gönlünü bu seçimde de aynı heyecanla aynı şevkle aynı aşkla yapmaya devam edin. Ben sizde bu enerjiyi bu motivasyonu bu heyecanı görüyorum." sözlerini sarf etti.

Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Tekirdağ'daki çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Tekirdağ'a, AK Parti hükümetinin hizmetlerinin süreceğini aktaran Göktaş, şöyle devam etti:

"Tekirdağ'da altı sosyal hizmet merkezimiz var. 46 meslek elemanı ile ASDEP kapsamında, 2017 yılından bu yana 59 binden fazla haneye ulaştık. Bizim ayrıca iki çocuk evi sitemizde 135 çocuğumuz var. İhtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesinde de 21 çocuğumuza hizmet veriyoruz.

Koruyucu aile yanında da bakımı sağlanan çocuklarımıza 2012 yılından itibaren bugüne kadar toplam 28 milyon lira kaynak aktardık. Bakanlığımıza bağlı üç huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 181 yaşlı bireyimize hizmet veriyoruz. Hizmetlerimizin en yakın şahitleri sizlersiniz. Hepsini saymaya vaktimiz yetmiyor. Bu hizmetleri birlikte yaptık. Bu millet için yaptık. Tekirdağ'ımız için yaptık. İnşallah çok daha fazlasını da yapacağız."