Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Erişilebilir Şehirler Üzerine Görüşme Gerçekleştirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer ile bir araya geldi.

Göktaş, Bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanımız Sevilay Tuncer ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Erişilebilir, çevreye saygılı ve aile dostu şehirler üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Ailelerimizin huzur ve güvenle büyüdüğü bir şehircilik anlayışıyla ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."