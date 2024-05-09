Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Engelli Öğrencilerin Resim Sergisini Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli öğrencilerin Meclis'teki resim sergisini ziyaret etti.

Göktaş, TBMM Başkanlığı himayesinde "Engelliler Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, engellilerle bir araya geldi.

Engelli öğrencilerin yaptığı resimlerin yer aldığı sergiyi gezen Göktaş, eserler hakkında bilgi aldı.

Program kapsamında engellilerin müzik dinletisine de eşlik eden Göktaş, engelli öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrenciler Bakan Göktaş'a yaptıkları resmi hediye etti.

Bakan Göktaş'a TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ile milletvekilleri eşlik etti.