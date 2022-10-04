Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,"Sayın Kılıçdaroğlu yine ülke gündemini geriden takip etmeye devam ediyorsunuz.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,"Sayın Kılıçdaroğlu yine ülke gündemini geriden takip etmeye devam ediyorsunuz.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,"Sayın Kılıçdaroğlu yine ülke gündemini geriden takip etmeye devam ediyorsunuz. Kadınların kılık ve kıyafetlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığı ve sizlerin de o dönem alkış tuttuğunuz o karanlık günler hamdolsun ki AK Parti iktidarları döneminde son buldu." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika