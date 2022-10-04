Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,"Sayın Kılıçdaroğlu yine ülke gündemini geriden takip etmeye devam ediyorsunuz. Kadınların kılık ve kıyafetlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığı ve sizlerin de o dönem alkış tuttuğunuz o karanlık günler hamdolsun ki AK Parti iktidarları döneminde son buldu." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika