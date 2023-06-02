Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Meclis'te kayıt işlemlerini tamamladı

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Osmaniye Milletvekili olarak kayıt işlemlerini yapmak üzere Meclis'e geldi.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Osmaniye Milletvekili olarak kayıt işlemlerini yapmak üzere Meclis'e geldi.

Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra gazetecilere konuşan Yanık, 28. Dönem'in hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılına adım atılan bir döneme başlamanın, çok önemli olduğunu vurgulayan Yanık, "Önümüzdeki süreçte inşallah hem Meclis tarafıyla yasama faaliyetlerinin yoğunlaştığı, güçlü bir Meclis yapısının oluştuğu hem de hükümet tarafıyla icraatları ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin gerçekleşmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağımız bir dönem olacak." diye konuştu.

Bakan Yanık, seçimlerde milletin iradesinin tecelli etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, demokratik teamüller bozulmadan sürdürülen iki turlu seçim sürecinin, büyük bir olgunlukla ve milletin vakarıyla tamamlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy versin vermesin tüm vatandaşlara milli iradenin tecellisine katkılarından dolayı teşekkür eden Yanık, "Önümüzdeki süreç inşallah milletimizi bir bütün halinde büyüttüğümüz, geliştirdiğimiz, refaha ulaştırdığımız bir dönem olacak." dedi.

Yanık, seçim dönemlerinin, kendi doğası gereği, tartışmaları, gerilim ve gerginliği olabileceğini ancak bugün bütün bir millet olarak yola devam edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir milletvekili, bir bakan, bir siyasi olarak değil ama bu milletin bir evladı olarak özellikle muhalefet liderlerinden istirham ediyorum; siyasetin kendi doğası içerisinde devam etmesi ve milletin, seçmenin farklı siyasi görüşler ve ideolojik tutumlar sebebiyle birbirinden kopmaması, bizim bir bütün millet olmamız açısından son derece önemli. Seçim bitmesine rağmen, hala daha, oluşan milli iradeyi hazmedemeyen taraflar, insanlar görüyoruz; kamuoyunun tanıdığı aktörleri görüyoruz. Bunlar son derece tehlikeli. Seçim döneminde de ifade etmiştim, 'Bugünler gelir geçer ama bu hafızada kötü yer tutar, buna izin vermeyelim' diye. Artık bitti, artık icraat zamanı, artık bu toplumun geleceğini inşa etme zamanı. O yüzden özellikle muhalefet siyaset liderlerinden, kendi seçmenleri üzerinde daha fazla siyaset mühendisliğine izin vermemelerini, bir milletvekili, bir bakan olarak değil ama bir vatandaş olarak istirham ediyorum."

Derya Yanık'a rozetini, yeğeni Onur Işıklı taktı.

Bu arada milletvekilleri kayıt yaptırdıktan sonra Meclis çalışanları ve basın mensuplarına yöresel lezzetlerden ikram etti.