Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Meclis'in 28'inci Dönemi için çalışmaların yoğunlaşacağı bir dönem olacağını söyledi. Yanık, seçimlerin demokratik teamüllere uygun geçtiğini ve önümüzdeki sürecin milletimizi bir bütün halinde büyüteceği, geliştireceği ve refaha ulaştıracağı bir dönem olacağını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Demokratik teamülleri hiç bozmadan seçim geçirdik. Hatta iki tur peş peşe ilk kez Türkiye'de uygulanan bir sistem olmasına rağmen son derece olgunlukla, milletimizin son derece bir vakarıyla ortaya çıktı... Önümüzdeki süreç inşallah milletimizi bir bütün halinde büyüttüğümüz, geliştirdiğimiz, refaha ulaştırdığımız bir dönem olacak" dedi.

TBMM'de 28'inci Dönem, bugün milletvekillerinin yemin töreniyle başlıyor. AKP'den Osmaniye milletvekili seçilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bugün Meclis'e gelerek kayıt işlemlerini yaptırdı.

Yanık, işlemlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI YOĞUNLAŞTIRACAĞIMIZ BİR DÖNEM OLACAK"

Bakan Derya Yanık, 28'inci Döneme ilişkin, "Yeni dönem hayırlı olsun. 28'inci Dönem hepimize, ülkemize, milletimize ve inşallah dünyaya, insanlığa. Türkiye olarak dünyada hakikaten özellikle Türkiye yüzyılındaki beklentimiz insanlığımız merhamet adası olmak. Hepimize, herkese hayırlı olsun. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bir döneme başlamak hepimiz için, 85 milyon için çok önemli. AK Parti için de çok önemli olduğunu, sayın Cumhurbaşkanımız için ne kadar önemli olduğunu seçim çalışmaları sürecinde ifade etmiştik. Önümüzdeki süreçte inşallah hem Meclis tarafıyla yasama faaliyetlerinin yoğunlaştığı, güçlü bir Meclis yapısının oluştuğu hem de hükümet tarafıyla icraatların yoğunlaştığı o Türkiye yüzyılı hedeflerimizin gerçekleşmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağımız bir dönem olacak. 5 yıl şimdiden hayırlı olsun" değerlendirmesini yaptı.

"DEMOKRATİK TEAMÜLLERİ HİÇ BOZMADAN SEÇİM GEÇİRDİK"

Yanık, seçim sonuçlarına ilişkin de "Milletimizin iradesi tecelli etti. Bundan son derece mutluyuz. Demokratik teamülleri hiç bozmadan seçim geçirdik. Hatta iki tur peş peşe ilk kez Türkiye'de uygulanan bir sistem olmasına rağmen son derece olgunlukla, milletimizin son derece bir vakarıyla ortaya çıktı. Bu anlamda sayın Cumhurbaşkanımıza ya da partimize oy versin veya vermesin bütün vatandaşlarımıza milli iradenin tecellisine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreç inşallah milletimizi bir bütün halinde büyüttüğümüz, geliştirdiğimiz, refaha ulaştırdığımız bir dönem olacak" dedi.

"MİLLİ İRADEYİ HAZMEDEMEYEN TARAFLAR GÖRÜYORUR"

Yanık, "Özellikle muhalefet liderlerinden siyasetin kendi doğası, kendi normalitesi içerisinde devam etmesi ve seçmenin birbirinden farklı siyasi görüşler, farklı tutumlar sebebiyle kopmaması bizim bir bütün, bir millet olmamız açısından son derece önemli. Dolayısıyla bu gerilimi, bu kopuşu; bir takım hala daha seçim bitmesine rağmen oluşan milli iradeyi hazmedemeyen taraflar görüyoruz, insanlar görüyoruz, kamuoyunun tanıdığı aktörleri görüyoruz. Bunlar son derece tehlikeli. Bu günler gelir geçer; ama bu, hafızada kötü yer tutar. Buna izin vermeyelim. Şimdi özellikle istirham ediyorum. Artık bitti. Artık icraat zamanı. Artık bu toplumun geleceğini inşa etme zamanı. O yüzden özellikle muhalefet siyaset liderlerinden kendi seçmenleri üzerinde daha fazla siyaset mühendisliğine izin vermemeleri gerektiğini bir vatandaş olarak istirham ediyorum" diye konuştu.