Bakan Yanık'tan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ek kaynak müjdesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Yanık'tan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ek kaynak müjdesi

AA - Mehmet Tosun - Politika
 - Güncelleme:
Bakan Yanık'tan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ek kaynak müjdesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına bayram öncesinde 229 milyon lira ek kaynak aktardıklarını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına bayram öncesinde 229 milyon lira ek kaynak aktardıklarını duyurdu.

Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 81 ilimizde, tüm ilçelerimizde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza bayram öncesinde 229 milyon lira ek kaynak aktardık. Vakıflarımız, sahadaki ihtiyaçların karşılanması için vatandaşlarımızın yanında olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

AA / Mehmet Tosun - Politika

Politika, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title