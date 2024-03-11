Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı BM Kadının Statüsü Komisyonu'na katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu'nun 68'inci oturumunun Bakanlar Bölümü'ne katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonu Toplantıları için geldiği ABD'de temaslarına devam ediyor. Bakan Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonu'nun 68'inci oturumunun Bakanlar Bölümü'ne katıldı. Davetlilerin Genel Kurul salonundaki yerlerini almasının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres oturumda bir konuşma yaptı. Oturumun öncelikli teması "Yoksulluğun ele alınması, kurumların ve finansmanın cinsiyet perspektifiyle güçlendirilmesi yoluyla cinsiyet eşitliğine ulaşmanın hızlandırılması ve tüm kadınların ve kız çocukların güçlendirilmesi" olarak belirlendi. Oturumun gözden geçirme teması olarak ise "Cinsiyet eşitliği ve kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için sosyal koruma sistemleri, kamu hizmetlerine erişim ve sürdürülebilir altyapı" oldu.

Oturum kapsamında Bakanlar Bölümü'nün yanı sıra yuvarlak masa toplantıları, interaktif toplantılar, gönüllü sunumlar, sonuç belgesi ve karar tasarıları ile çeşitli yan etkinlikler gerçekleştirilecek. - NEW YORK