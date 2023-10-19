Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Azerbaycan'da Kadın Forumu'nda konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 6. Azerbaycan Kadın Forumu'nda konuşma yaptı. Bakan Göktaş, kadınların toplumsal hayatta daha güçlü yer alması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Azerbaycan ile iş birliğini sürdüreceklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 6'ncı Azerbaycan Kadın Forumu'nda konuşma yaptı. Bakan Göktaş, "Kadınların toplumsal hayatın her alanında daha güçlü şekilde yer almaları ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için güçlü bağlarımızın sağladığı kolaylıkla Can Azerbaycan'la çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Göktaş, forumda yaptığı konuşmada, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'la imzalanan ve 2023-2025 yıllarını kapsayan 'Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları Alanında İş Birliği Protokolü'ne bağlı olarak ortak çalışmalar yürüttük, yürütmeye de devam edeceğiz. Kadınların toplumsal hayatın her alanında daha güçlü şekilde yer almaları ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için güçlü bağlarımızın sağladığı kolaylıkla Can Azerbaycan'la çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

BAŞBAKAN ESEDOV İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Göktaş, daha sonra Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ile bir araya geldi. Göktaş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan programımız kapsamında Azerbaycan Başbakanı Sayın Ali Esedov ile bir araya geldik. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'la her alanda yürüttüğümüz iş birliklerimiz üzerine istişarelerde bulunduk. Dostane ev sahipliği ve samimi paylaşımları için Sayın Başbakan'a teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.