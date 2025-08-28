Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Erzurum'da Sosyal Hizmetleri İnceledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'un Şenkaya, Olur, Oltu ve Narman ilçelerinde sosyal hizmetler ve aile destek çalışmalarını inceledi.

Tarıkdaroğlu, Şenkaya Kaymakamı Murat Çürük, Olur Kaymakam Semanur Kalkan, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Narman Kaymakamı Erkan Adıbelli ve bu ilçelerdeki belediye başkanları ile partilerin ilçe başkanı ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Kaymakam, ilçe belediye başkanları ve parti başkanlarıyla bir süre görüşen Tarıkdaroğlu, ilçelerde yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerini değerlendirdi.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan Tarıkdaroğlu, 2025 Aile Yılı'nın önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, 2025 Aile Yılı'nı toplumumuzun en temel kurumu olan ailenin güçlendirilmesine adadık. Erzurum'un tüm ilçelerinde aileyi merkeze alan projeleri yakından takip ediyor, ihtiyaçları yerinde tespit ederek çözümler geliştiriyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın sosyal hizmetlere daha hızlı ve etkin biçimde ulaşmasını sağlamak, aile bağlarını kuvvetlendirecek çalışmalarla toplumsal yapıyı daha sağlam bir temele oturtmaktır."

Tarıkdaroğlu, Erzurum'un kadim kültüründen ve güçlü dayanışma ruhundan aldıkları ilhamla hizmetleri daha kapsayıcı hale getirmeye kararlı olduklarını sözlerine ekledi.