Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı olduğunu duyurdu.

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına AK Parti'den aday adayı olduğunu duyurun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "16 ilçesinde, insanlarıyla, kültürel zenginlikleriyle, doğal güzellikleriyle özel bir ahenk oluşturan kardeşlik şehrimize hizmet etmek hedefiyle, bugün itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevimden istifa ederek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurumu yapmış bulunmaktayım. Her zaman olduğu gibi bu önemli süreçte de beni sevgiyle bağrına basan hemşehrilerimin destek ve teveccühüne talibim" ifadelerini kullandı. - ANKARA