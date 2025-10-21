Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda Bakım Hizmetleri Güçlendirilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda da nesiller arası dayanışmayı güçlendiren bakım hizmetlerini yaygınlaştıracak, aileyi merkeze alan kalkınma vizyonumuzu daha da güçlendireceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Türkiye'de Bakım Ekonomisinin Dönüştürücü Büyümesi İçin Birleşmiş Milletler Ortak Programı Kapanış Toplantısı'na katıldı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen programda konuşan Göktaş, bakım emeğinin uzun yıllar ekonomik göstergelerin dışında kaldığını aktararak, "Bakım ekonomisine yapılacak her yatırım, sürdürülebilir kalkınma, toplumsal eşitlik ve ekonomik büyüme için önemlidir. Bu alana yatırım yapmak, istihdam oluşturur. Eşitsizlikleri azaltır, sosyal korumayı güçlendirir. Çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin yaşam kalitesini artırır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bakım ekonomisini stratejik bir alan olarak tanıdığını anlatan Göktaş, "Erken çocukluktan yaşlılığa, engellilikten aile içi destek mekanizmalarına kadar uzanan geniş bir perspektifte bakım hizmetlerini hak temelli bir sosyal politika alanı olarak ele alıyoruz" şeklinde konuştu.

"Tüm bireyleri kapsayan hizmet modellerini aile odaklı bir anlayışla güçlendiriyoruz"

Bakanlık olarak kaliteli bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Göktaş, "Bu hedef doğrultusunda Bakanlık olarak; tüm bireyleri kapsayan hizmet modellerini aile odaklı bir anlayışla güçlendiriyoruz. Yerinde, erişilebilir ve kaliteli bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Güçlü bir bakım sisteminin toplumun dayanıklılığını artıracağına inanıyoruz. İşte bu nedenle, bakıma yapılan her yatırımı, Türkiye'nin geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Çünkü dünya hızla değişiyor. Nüfus yaşlanıyor, aile yapıları dönüşüyor, bakım talebi her geçen gün artıyor. Bu durum bakım alanında yeni hizmet modellerinin geliştirilmesini ve daha kapsayıcı bir yapıya kavuşmasını zorunlu kılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Erken çocukluk dönemine yönelik nitelikli bakım ve eğitim hizmetleri Bakanlığımızın öncelikli alanlarındandır"

Çocukların sağlıklı gelişimini destekleyen bir sistemi inşa etmek için de çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Göktaş, "Erken çocukluk dönemine yönelik nitelikli bakım ve eğitim hizmetleri Bakanlığımızın öncelikli alanlarındandır. Bugün, 81 ilimizde 2 bin 377 özel kuruluşumuzla 83 bine yakın çocuğumuza kreş ve gündüz bakımevi hizmeti veriyoruz. Bakım hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından sosyal kooperatifçiliği önemli bir araç olarak görüyoruz. Sosyal kooperatiflerin, bir yandan çocuk, yaşlı ve engelli bakımını güçlendirirken diğer yandan kadın istihdamını artıracağına inanıyoruz. Bu nedenle, bu alanda yapılan mevzuat çalışmalarına destek veriyoruz. Ayrıca, Bakanlık olarak, bakım ekonomisini güçlendirmek amacıyla yakın bir zamanda bir çalıştay düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Aileyi merkeze alan kalkınma vizyonumuzu daha da güçlendireceğiz"

Bakan Göktaş, ayrıca ebeveynlere ve komşu annelere düzenli rehberlik sunarak bakımın niteliğini artırmayı hedeflediklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Erken çocukluk dönemine yapılan yatırımın, kadınların iş gücüne ve istihdama katılımını artırmak demektir. Bu sayede ebeveynlerin, aile yaşamı ile çalışma hayatı arasında bir denge kurmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu süreç gösteriyor ki, bakım ekonomisi, kadınların ekonomik hayata katılımı ile toplumsal refahın yükselmesi arasında köprü kuran bir dönüşüm aracıdır. Bu çerçevede, Organize Sanayi Bölgelerinde çocuk bakım merkezlerinin yaygınlaştırılması, kadınların iş gücüne katılımını destekleyen önemli bir adımdır. Aynı zamanda, üretim hayatında aile dostu bir çalışma kültürünün gelişmesine güçlü bir zemin hazırlamaktadır. Böylece, kadın emeğinin ekonomide görünürlüğü artarken, çocukların güvenli ve nitelikli bakım hizmetlerine erişimi de güçlenecektir. 2025 Aile Yılı, bu alanlarda, yeni hizmet modellerini hayata geçirdiğimiz bir yıl oldu. Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda da nesiller arası dayanışmayı güçlendiren bakım hizmetlerini yaygınlaştıracak, aileyi merkeze alan kalkınma vizyonumuzu daha da güçlendireceğiz." - ANKARA