Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Doğal gaz ve petrol keşiflerimiz ve tabii kaynaklar alanlarındaki çalışmalarımızla yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandıracağız. Bu kazanç da Aile ve Gençlik Fonu yoluyla vatandaşımıza, gençlerimize ulaşmış olacak.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Doğal gaz ve petrol keşiflerimiz ve tabii kaynaklar alanlarındaki çalışmalarımızla yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandıracağız. Bu kazanç da Aile ve Gençlik Fonu yoluyla vatandaşımıza, gençlerimize ulaşmış olacak." dedi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Teklifin ilk imza sahibi olan İnan, "Güçlü bir ülke, huzurlu bir toplum istiyorsak öncelikli olarak güçlü bir aile yapısına sahip olmalıyız." diye konuştu.

Devletin her anlamda ve her konuda hem maddi hem manevi olarak gençleri desteklediğini ve yapılması gereken ne varsa yaptığını söyleyen İnan, "Türkiye'nin yeni yüzyılını omuzlarında yükseltecek gençliğimiz; ilhamını şanlı mazisinden almaktadır. Bu gençlik için hükümetimizin atamayacağı hiçbir adım yoktur. İşte bu adımları attıktan sonra Türkiye'nin geleceğe dair hayallerini, Türkiye'nin geleceğe dair iddialarını daha öz güvenli, daha dinamik ve o gençlere yakışır bir şekilde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Fonu en güçlü şekilde takdim etmeye çalıştık"

İnan, gençlere geleceklerini güçlü temeller üzerinde inşa etmelerinde yardımcı olunması, gençlerin gelişim ve girişimlerine destek verilip, sosyal risklere karşı korunmaları amacıyla fonu en güçlü şekilde takdim etmeye çalıştıklarını söyledi.

Sakarya Gaz Sahası projesinde ilk fazda günlük 10 milyon metreküp gaz üretildiğini aktaran İnan, "Proje tam kapasiteye ulaştığında günlük 40 milyon metreküp üretim yapılacak. Bu da ülkemizin doğal gaz ihtiyacının yüzde 25-30'una tekabül ediyor. Türkiye Petrolleri yüzde 100'ü hazineye ait bir kamu iktisadi teşekkülü. Haliyle buradan elde edilecek gelir direkt hazineye, oradan da Aile ve Gençlik Fonu'na aktarılacak." bilgisini verdi.

Milli Enerji ve Maden Politikası'nın hedefleriyle uyumlu olarak petrol arama faaliyetlerinin hız kazandığını anlatan İnan, burada doğu illerinin terörden arındırılmasının da önemli bir rol oynadığını söyledi.

Gabar'da Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarındaki son keşiflerden önce günlük petrol üretiminin 80 bin varil civarında olduğunu, son keşiflerle birlikte günlük petrol üretimini 200 bin varile çıkarmayı hedeflediklerini belirten İnan, "Bu da petrol ihtiyacımızın yüzde 20'sini karşılayacağız demek oluyor. Yine buradan elde ettiğimiz gelir de Aile ve Gençlik Fonu'na aktarılacak." dedi.

"4,5-5 milyar liralık bir kaynağın oluşturulabileceğini öngörmekteyiz"

AK Parti İzmir Milletvekili İnan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Doğal gaz ve petrol keşiflerimiz ve tabii kaynaklar alanlarındaki çalışmalarımızla yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandıracağız. Bu kazanç da Aile ve Gençlik Fonu yoluyla vatandaşımıza, gençlerimize ulaşmış olacak. Fonun büyüklüğü ile ilgili projeksiyonlar yapıldı. Şu anda mevcut doğal gaz, petrol ve maden kaynaklarında yüzde 20'lik bir bölümün aktarılmasıyla en az 4,5-5 milyar liralık bir kaynağın oluşturulabileceğini öngörmekteyiz."

Fonu, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı ve bakanlık yetkililerinin kolaylaştırıcılığında çalışacak kamu tüzel kişiliği olarak tasarladıklarını anlatan İnan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından oluşan fon yönetim kurulu oluşturulacağını dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının sekretarya hizmetlerini yürüteceğini açıklayan İnan, "Bu fondan yararlanacak genç sayımızı en yüksekte tutmak için kanunumuzda bir yaş sınırı belirtmedik. Bir sınır koymuyoruz. Yaş sınırları proje kapsamında ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre değerlendirilecek, ona göre esnetilecektir. Hedefimiz bir an önce 81 ildeki gençlerimizin hepsine ulaşmaktır." ifadelerini kullandı.

"Kredi en azından 250 bin lira olmalı"

HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "150 bin liraya evlenilebilir mi?" diye sorarak, verilmesi planlanan kredinin en azından 250 bin lira olması gerektiğini söyledi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Aile ve Gençlik Fonu'nu desteklediklerini ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının oluşturacağı program ve projelere bütçe sağlayarak aslında fon ile yapılması planlanan çalışmaları hayata geçirebilecekken neden böyle bir fona ihtiyaç duyulduğunun cevaplanmasını istedi.

Gençlere iş kurmaları için ne tür desteklerin sağlanacağının ayrıntılarıyla belirtilmesi gerektiğini ifade eden Esen, "Devlet bankaları aracılığıyla devletin sübvansesi ile bu kredi sağlanabilir. Niçin böyle bir fonla kısıtlı kaldı, çok fazla sayıda gence ulaştırılabilirdi." yorumunu yaptı.

Yetkililerin son dönemde "Aile ve Gençlik Bankası" şeklinde açıklamaları olduğunu söyleyen Esen, bu nedenle "banka mı, fon mu" muğlaklığı oluştuğunu iddia etti.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Orta Vadeli Program'da mevcut fonların gözden geçirilmesine ilişkin bir hedef konmuşken, yeni bir fonun oluşturulmasını çekinceyle karşıladıklarını söyledi.

Kamu bütçesinden aktarılacak kaynaklarla oluşturulacak bir fonun 5 bakanlığın eş güdümüyle kamu kurum ve kuruluşlarının aracılığıyla vatandaşa ulaştırılacağını dile getiren Pala, kamu yönetimini bir dikey örgütle kesmek yerine, bakanlıkların bütçesine aktarılarak gençlerin desteklenmesinin daha doğru olacağını ifade etti.

Pala, fonların denetimlerinde sorunlar yaşanma ihtimali olduğunu savundu.