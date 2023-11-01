Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin çalışmalar tamamlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kurulacak olan Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin, "Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Göktaş, iki gün süren 8. Aile Şurası'nda alanında yetkin ve birikim sahibi birçok değerli katılımcıyı bir araya getirdiklerine değinerek, "Kamu kurumlarından, akademiden ve sivil toplum kuruluşlarından değerli temsilcilerin yer aldığı geniş bir katılımla nüfus ve demografi, çevre ve iklim, hukuk, dijitalleşme, sosyal kalkınma, yaşam döngüsü ve aile dayanıklılığı konularında 6 komisyon oluşturduk. Bu komisyonlar aracılığıyla dünya nüfusunun hızla yaşlanması, iklim değişikliği, dijital dönüşüm süreci gibi aileyi tehdit eden unsurları değerlendirmek adına hukuk, yaşam döngüsü ve aile dayanıklılığı açısından çözümler aramayı hedefledik. Bu komisyonlar, Şura hazırlıkları aşamasında 15 bin 668 hanede yapılan görüşmeler ile 81 ilimizde gerçekleştirilen aile çalıştaylarının raporlarını bilgi ve tecrübeleri ışığında değerlendirecekler. Bu çalıştaylarımızı ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve akademi dünyasından toplam bini aşkın kurum ve kuruluş, 3 binden fazla katılımcı ile gerçekleştirdik. Şuramızda da ulaştığımız tüm sonuçların 2024 yılında yayınlayacağımız 'Ailenin Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' için güncel ve güvenilir bir kaynak oluşturacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden önce duyurduğu Aile ve Gençlik Bankası'nda deprem bölgesi için pilot proje başlatacaklarını ve en kısa sürede hayata geçireceklerini duyuran Bakan Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır. 18-27 yaş gibi ama bunların hepsi Mecliste görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış gibi bu kriterlere uyan herkes bundan faydalanabilecek. Aile ve Gençlik Bankası'ndan kullanılan kredi 4 yıllık ve 2 yılı geri ödemesiz ve sıfır faizle vereceğimiz bir destek. Yönetmelik çıkarmamız gerekiyor akabinde. Pilot bölgeden başlama nedenimiz, deprem bölgesindeki gençlerimize destek olmak. Oraya moral motivasyon olmak. Top Mecliste, biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz. Aile ve Gençlik Bankası'ndan kullanılan kredi 4 yıllık ve 2 yılı geri ödemesiz. Bir de şartlara ek var; çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı'ndan da faydalanması gerekiyor. Meclise önümüzdeki günlerde gelecek." - ANKARA