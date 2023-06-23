Aile Derneği, İsveç'i LGBT örgütlerine destek vermekle suçladı

Aile Derneği üyeleri, İsveç'in Ankara Büyükelçiliği önünde toplanarak LGBT örgütlerine destek vermekle suçladı ve aile kurumunu korumak için mücadele edeceklerini belirtti.

Aile Derneği üyeleri, LGBT örgütlerine destek verdiği gerekçesiyle İsveç'i protesto etti.

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan grup adına yapılan basın açıklamasında, amacın, tüm insanlığın ortak kutsal değeri aile kurumunu korumak ve geliştirmek olduğu belirtildi.

"Amacımız, sağlıklı, güvenli, huzurlu aile ortamlarının sağlanması için çalışmalar yürütmek, coğrafyamızın temel değerleriyle yoğrulmuş aileyi hedef alan sapkın akımlar ve uzantılarıyla mücadele etmektir." ifadesine yer verilen açıklamada, aile kurumunu yıkmayı, kamu düzenini yok etmeyi, sapkın davranışları yüceltmeyi hedefleyen eylemlerin destekçilerinden birinin İsveç olduğu kaydedildi.

Her bir aile ocağının, sapkın akımlardan korunan birer kale olduğu belirtilen açıklamada, ailelerin birer stratejik mevzi kabul edilmesi, milletin varlığına kasteden gayrı milli tutumları destekleyenlerin bundan vazgeçmesi gerektiği bildirildi.

Açıklamada, "İsveç, ülkemizdeki LGBT derneklerini fonlamaktadır. Ülkemizde, ailemizi bozmaya dönük sapkın akımları alenen ve pervasızca destekleyen İsveç'i kınıyoruz. Ülkemizdeki sapkın akımları fonlamaktan vazgeç diyoruz." ifadeleri kullanıldı.