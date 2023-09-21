Aile Çalıştayı Gümüşhane'de Gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 81 ilde düzenlenen 'Aile Çalıştayı' Gümüşhane'de de gerçekleştirildi. Çalıştayda aile içerisinde sosyal sorunların tespit edilmesi, çözüme kavuşması, aile yapısının korunması ve aile tabanının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 81 ilde düzenlenen "Aile Çalıştayı" Gümüşhane'de de gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Gümüşeller Kafe Restoran'da gerçekleştirilen çalıştayda alanında uzman isimlerin görüşleri rapor haline getirildi.

Gümüşhane Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Sertaç Timur Demir koordinatörlüğünde gerçekleştirilen seminerde " Aile, eşitlik ve adalet", "Aile sosyal kalkınma ve refah", "Aile hayat boyu gelişim ve öğrenme", "Aile çevre ve iklim", "Aile teknoloji ve dijitalleşme" ve "Aile odaklı hizmetler" başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi, alanında uzman kişiler fikir ve çözüm önerilerini sunduktan sonra hazırlanan raporlar katılımcılara sunularak değerlendirildi.

Aile içerisinde sosyal sorunların tespit edilmesi, çözüme kavuşması, aile yapısının korunması ve aile tabanının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen çalıştayda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, aile kavramının önemine değindi.

"Aile toplumun temelini oluşturmaktadır"

Ailenin bireylerin kendilerini geliştirmeye ve gerçekleştirmeye başladıkları ilk sosyal yapı olduğunu ifade eden İnan, "Bireylerin toplumsal yaşama hazırlanma süreci aile ile başlar. Aile toplumun çekirdeği ve temelini oluşturmaktadır. Çalıştayda ailelerin refah düzeyini artırabilmek amacıyla alınabilecek ek tedbirler, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek ekonomik ve sosyal desteklerin neler olması gerektiği konuları istişare edildi. Ailenin hayat boyu gelişim ve öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla ailelerin evlilik ve aile hayatına ilişkin farkındalık düzeyini ve sorun çözme becerilerini artırmaya yönelik neler yapılacağı konusu masaya yatırıldı" dedi.

Ailelerin afet ve acil durumlar için bilinç ve farkındalık düzeylerini artıracak, iklim değişikliği konusunda tedbirli olmalarını sağlayacak hususların da çalıştayda tartışıldığını dile getiren İnan, "Ailenin korunması ve güçlendirilmesinde teknolojinin bilinçli kullanımı ve teknolojik gelişme sürecinin aile lehine kullanımının sağlanmasına yönelik araçların oluşturulması, aile bireylerinin bilinçli medya kullanımına ilişkin kapasitesinin artırılması gündeme alınmıştır. Ayrıca, aile odaklı sosyal hizmet uygulamalarında yaşanan sorunlar ve önerilerin tartışıldığı çalıştaylarda, sosyal hizmet modelinin güçlendirilmesi ve ailelerin sosyal hizmetlere erişimlerinin artırılması için yapılacak çalışmalar ele alınmıştır" dedi.

"Raporlarımızı bakanlığa sunacağız"

Ailenin korunması ve güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek aile birliğinin altını çizen İnan, "Bugün çalıştayda raporlarını oluşturan kurum ve kuruluşlardan aramıza katılan uzman arkadaşlarımızın raporlarını değerlendirdik. İlerleyen günlerde raporlarının son halini bize tekrar iletecekler ve ardından Eylül ayının son haftası 5 yılda bir yapılan "Aile Şurasında" raporlarımızı Gümüşhane olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza sunacağız" ifadelerini kullandı.

Çalıştaya ilgili kamu kurumlarının müdürleri, dernek ve STK temsilcileri katıldı. - GÜMÜŞHANE