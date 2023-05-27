Aile Bakanı Yanık: Oy vermek bir tercihtir, her tercih bir sorumluluktur

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Oy vermek sadece sıradan bir faaliyet değildir. Oy vermek gidip, işte herhangi bir yöneticiyi, herhangi bir belediye başkanını, herhangi bir milletvekilini, herhangi bir cumhurbaşkanını seçmek değildir. Oy vermek bir tercihtir. Her tercih bir sorumluluktur." dedi.

AK Parti Sultangazi İlçe Gençlik Kolları'nın Özdemir Bayraktar Kültür Merkezi'nde düzenlediği "İlk Oyum Erdoğan'a" programına katılan Yanık, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de ilk oyunu 1994'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğini söyledi.

Gençlere oy vermenin önemini anlatan Yanık, "Oy vermek sadece sıradan bir faaliyet değildir. Oy vermek gidip, işte herhangi bir yöneticiyi, herhangi bir belediye başkanını, herhangi bir milletvekilini, herhangi bir cumhurbaşkanını seçmek değildir. Oy vermek bir tercihtir. Her tercih bir sorumluluktur. Her tercih bir hak olduğu kadar da ciddi bir sorumluluktur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bizim siyasetimiz hizmet siyaseti" sözüne değinen Yanık, şöyle devam etti:

"Bizim siyasetimiz hizmet siyaseti derken söylediği şey ideolojik kamplaşmalar, ideolojik kırılmalar, kavgalardan daha öte milletin ihtiyaçlarını karşılama siyaseti. Çok basit, hepinizin birebir yaşadığı ve takip ettiği gündemden yola çıkarak örnek vereceğim. Muhalefet, Kılıçdaroğlu'nun şahsında 14 Mayıs'a kadar hatırlarsınız, son derece olumlu, yumuşak, tatlı bir dil kullandı. Doğru mu? İşte kalpler yapıldı, helalleşmeler. 'Biz geçmişten dersler çıkardık.' denildi. Farklı çevrelere kucak açılma vesaire. İdeolojik siyaset yaptıklarını ne zaman anladık, 15 Mayıs sabahı. Nasıl anladık? Deprem bölgesinde, depremzede vatandaşlara, o deprem bölgesinden istedikleri sonuç çıkmadığı için edilen hakaretlerden. Tekirdağ Belediyesinin, şuranın, buranın depremzede vatandaşları gecenin bir yarısı otellerden çıkarmaya çalışmasıyla anladık."

Bakan Yanık, AK Parti olarak 21 senedir hiçbir ideolojik ve kimlik ayrımına bakmaksızın 85 milyon vatandaşın hizmet hakkı olduğundan yola çıktıklarını, hak temelli hizmet dedikleri şeyin bu olduğunu dile getirdi.

Herkese ihtiyacı olanı vermeye çalıştıklarını anlatan Yanık, gençlere seslenerek, "Türkiye'yi size, sizi Türkiye'ye emanet ediyorum." dedi.

"Beyanla yargılama olmaz, somut delili çıkarman lazım"

Bakan Yanık, programa katılan gençlerden birinin "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" ile "Kadının beyanı esastır" şeklindeki ilkeye ilişkin sorusunu yanıtladı.

Beyanın ceza yargılamasında geçerli olmadığını, bunun için delil gerektiğini dile getiren Yanık, "Beyanla yargılama olmaz, somut delili çıkarman lazım. Beyan dediği sadece şiddet riskini ortadan kaldıracak tedbirin alınması. Başka hiçbir şey olmaz." diye konuştu.

İnsanların canlarını kaybettiğini vurgulayan Yanık, "Kadın cinayetleri hala devam ediyor. Çok azalttık, çok mücadele ettik ama hala yılda ortalama 200 ile 300 arasında kadın hayatını kaybediyor. Bu cinayetlerde kadınların tedbir kararı alma oranı yüzde 8. Yüzde 92'si ne tedbir, hiç öyle bir şey yok." dedi.

Bakan Yanık, daha sonra Sultançiftliği Merkez Camisi önündeki AK Nokta'da kendisini bekleyen partililerle bir araya geldi.

MHP ile Yeniden Refah Partisinin çadırlarını gezen Yanık, esnafı ziyaret etti.