AİHM, François Compaore'nin iade kararının yeniden değerlendirilmesine hükmetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Blaise Compaore'nin Fransa'da yaşayan kardeşi François Compaore'nin, hakkındaki bir dava nedeniyle ülkesine iade kararının yeniden değerlendirilmesine hükmetti.

AİHM, Fransa'nın, Burkina Faso'da bir gazetecinin ölümüyle ilgili davada "cinayete teşvikle" suçlanan François Compaore'nin ülkesine iade edilmesi kararını değerlendirdi.

Burkina Faso'da geçen sene yaşanan 2 askeri darbe sonrası siyasi ortamın değiştiği hatırlatılan AİHM kararında, Compaore'nin iade edilmesi durumunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin işkence yasağına ilişkin 3. maddesinin ihlal edilme riski olduğu belirtildi.

Mahkeme, bu nedenle, Fransa'nın Compaore hakkında verdiği Burkina Faso'ya iade kararını yeniden değerlendirmesi gerektiğine hükmetti.

Burkina Faso'yu 1987'den 2014'e kadar yöneten Cumhurbaşkanı Blaise Compaore'nin kardeşi François Compaore, Burkina Faso'daki gazeteci Norbert Zongo ve beraberindeki üç kişinin 13 Aralık 1998'de öldürülmesiyle ilgili soruşturmada "cinayete teşvik" ile suçlanıyor.

2014'ten bu yana Fransa'da yaşayan François Compaore, hakkında 5 Mayıs 2017'de çıkarılan uluslararası tutuklama emri uyarınca 29 Ekim 2017'de Paris'te yakalanmıştı.

Fransız makamları, 2020'de François Compaore'yi ülkesine iade etmeye karar vermiş ancak AİHM bu kararı durdurmuştu.

Ülkesinde "Küçük cumhurbaşkanı" lakabıyla da bilinen François Compaore, halk ayaklanması sonucu 2014'te devrilen ağabeyi Blaise Compaore'nin danışmanlığını yapıyordu.

AİHM kararının ardından seyahat engeli kalmayan François Compaore'nin, oldukça hasta olduğu belirtilen ve Fildişi Sahili'nde sürgünde yaşayan 72 yaşındaki ağabeyi Blaise Compaore'yi ziyaret edeceği belirtiliyor.