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Ahmet Türk Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığından çekildi

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Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için ön seçim sonuçlarında birinci çıkan Ahmet Türk, yüzde 50 oranını geçemeyince adaylıktan çekildiğini ve aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için ön seçim sonuçlarında birinci çıkan ancak yüzde 50 oranını geçemeyen Ahmet Türk, adaylıktan çekildiğini ve aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

DEM Parti'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı olan ve dün yapılan birinci tur ön seçimlerinde birinci çıkan Ahmet Türk, yüzde 50 oranını aşamadığı için adaylıktan çekildiğini açıkladı. Eski parlamenter olan ve iki dönem Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türk, "Daha önce yüzde 50'yi aşmamam durumunda çekileceğimi açıklamıştım. Halkın sahiplenmesinden dolayı halka teşekkür ediyorum. Aktif siyasetten çekiliyorum. Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğim" ifadelerine yer verdi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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