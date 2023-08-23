Ahmet Şık, EXPO Antalya'nın satışını Meclis gündemine taşıdı

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Antalya'daki EXPO'nun satışa çıkarılmasını Meclis'e taşıdı. Şık, bu durumun ekolojik krizi daha da derinleştireceğini belirterek soruşturma talep etti.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, EXPO Antalya'nın satışa çıkarılmasını Meclis gündemine taşıdı. Şık, "Tanıtımlarında 'gelecek nesiller için yeşil bir dünya' sloganı kullanılan ve Türkiye'nin ilk botanik EXPO'su olarak inşa edilen bu alanın parsellenerek imara açılması, ekolojik krizi çok yakıcı biçimde yaşayan ülkemiz için bir felaket değil midir" diye sordu.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, kamuya ait olan ve yıllardır atıl halde bulunan Antalya'daki EXPO'nun satışa çıkarılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Şık önrgesinde şu görüşleri dile getirdi:

"Uluslararası bir sergi etkinliği olan Botanik EXPO'suna 2016 yılında ev sahipliği yapan Antalya'daki alan satışa çıkarıldı. Yapıldığında 1 milyar 720 milyon liralık yatırıma mal olan ve 7 yıldır atıl halde tutulan Antalya'daki EXPO alanının 121 dekarlık bölümü Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından satışa çıkarıldı. Güncel kurdan hesaplandığında 15 milyar TL'yi aşan bir maliyetle yapılan EXPO'nun ne kadar bedele satılacağı ise ihale sonucu belirlenecek."

"BU PROJE İLE KAMUYU ZARARA, DOĞAYI TAHRİBATA UĞRATANLAR HAKKINDA YÜRÜTÜLEN BİR SORUŞTURMA VAR MIDIR"

Şık, önergesinde Bakan Şimşek'e yanıtlaması için şu soruları sordu:

"Bu proje ile kamuyu zarara, doğayı tahribata uğratanlar hakkında yürütülen bir soruşturma var mıdır? Tanıtımlarında 'gelecek nesiller için yeşil bir dünya' sloganı kullanılan ve Türkiye'nin ilk botanik EXPO'su olarak inşa edilen bu alanın parsellenerek imara açılması, ekolojik krizi çok yakıcı biçimde yaşayan ülkemiz için bir felaket değil midir?"