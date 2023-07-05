Ahmet Kılıç: Kılıçdaroğlu'nun siyasi sonu tarihin tozlu sayfalarında yok olmaktır

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, milletin değerlerinden uzak, millete rağmen yapılan her türlü siyasetin, tarihin tozlu sayfalarında yok olmaya mahkum olduğunu belirterek, 'Kılıçdaroğlu'nun da siyasi sonu, tarihin tozlu sayfalarında yok olmaktır.' dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, milletin değerlerinden uzak, millete rağmen yapılan her türlü siyasetin, tarihin tozlu sayfalarında yok olmaya mahkum olduğunu belirterek, "Kılıçdaroğlu'nun da siyasi sonu, tarihin tozlu sayfalarında yok olmaktır." dedi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçimlerin ardından yeniden göreve gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dünyanın birçok ülkesinden tebrik mesajlarının geldiğini, ancak ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne tebrik mesajı gönderdiğini ne de seçimleri hazmedebildiğini söyledi.

Cumhur İttifakı olarak vatandaşa hizmet anlamında kaldıkları yerden devam edeceklerinin altını çizen Kılıç, "Sayın Kılıçdaroğlu, gelinen noktada sadece genel başkanlık koltuğunu bırakmamak için akla ziyan açıklamalar yaparak aziz milletimizi küçümsemeye, milli iradeye saygısızlık yapmaya devam etmektedir. Seçmenin tercihini yok sayan Kılıçdaroğlu, sanırım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Köylü milletin efendisidir' sözünü hiç duymamış veya yanlış anlamıştır." ifadelerini kullandı.

CHP'yi, Atatürk'ün CHP'si olarak görmenin bugünlerde imkansız olduğunu dile getiren Kılıç, "Seçim kampanyası döneminde halktan biri görüntüsünü vermek için mutfağında bir elinde soğanla video çeken Kılıçdaroğlu, seçim sonrasında bir ev bedelini 5 günlük tatile ödemiştir. Milletimiz artık Sayın Kılıçdaroğlu'nun şova yönelik samimiyetsiz siyasetini çok net bir şekilde görmüştür. Son seçim sonucu da aslında bunun en büyük göstergesidir. Milletimizin değerlerinden uzak, millete rağmen yapılan her türlü siyaset, tarihin tozlu sayfalarında yok olmaya mahkumdur. Kılıçdaroğlu'nun da siyasi sonu, tarihin tozlu sayfalarında yok olmaktır." diye konuştu.