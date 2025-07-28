Ahmet Davutoğlu Yangın Bölgesinde Vatandaşlarla Buluştu

Ahmet Davutoğlu Yangın Bölgesinde Vatandaşlarla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bursa'nın Gürsu ilçesinde yangından etkilenen mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Yangınlar için acil TBMM toplantısı yapılmasını talep ederek, kapsamlı bir araştırma komisyonu kurulmasını önerdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yangından etkilenen Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı kırsal Karahıdır Mahallesi'ne ziyarette bulundu.

Mahalledeki kahvehanede vatandaşlarla buluşan Davutoğlu, yangının başladığı andan itibaren partisinin il ve ilçe teşkilatıyla konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

Dün bir toplantı yaptıklarını, aldıkları karar doğrultusunda TBMM'de tam yetkili kapsamlı araştırma komisyonunun derhal kurulmasını teklif edeceklerini dile getiren Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Bunun için de TBMM, acilen toplantıya çağırılmalı. Türkiye'nin şu anda bu yangınlardan daha önemli bir konusu yoktur. Yangın olan yerde ikinci konu konuşulmaz. Şu anda vatandaşlarımız burada ızdırap içindeyken, yüreklerimiz dağlanırken, vatanımızın ciğerleri sökülmüş, yanmışken TBMM milletvekilleri, tatil yapamaz. Derhal Ankara'ya dönmeli milletvekilleri, önümüzdeki en kısa sürede TBMM, acilen toplanmalı ve milli seferberlik ilan edilmeli."

Davutoğlu, orman yangınlarının araştırılması gerektiğini belirterek, ormanlara yönelik hiçbir yöneticinin değiştiremeyeceği yasal düzenlemelerin yapılması ve orman yangınlarına neden olanlara ağır cezalar verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Alpaslan Yıldız ve İzzettin Küçük'ün eşlik ettiği Davutoğlu, daha sonra mahalle sakinlerini dinledi.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Politika
Bursa Kestel'deki yangın tamamen söndü, Harmancık'ta alevlerle mücadele sürüyor

Günlerdir süren orman yangınlarında son durum! 2'si söndürüldü
Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi

Benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi
DEM Parti, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz

DEM Parti, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz
Okan Buruk ikna etti! Galatasaray yeni kalecisine kavuşuyor

Okan Buruk ikna etti! Galatasaray yeni kalecisine kavuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore'nin 'Hayalet' tatil köyü Wonsan-Kalma ilk kez turist kabul etti

Kuzey Kore'nin 'Hayalet' tatil köyü Wonsan-Kalma ilk kez turist kabul etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.