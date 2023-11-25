Ahmet Davutoğlu Tekirdağ'da konuştu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Davutoğlu, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın önemli bir tarım, sanayi ve turizm şehri olduğunu söyledi.

Gazze'de yaşananlara ilk günden itibaren sessiz kalmadıklarını ifade eden Davutoğlu, "Bizim haklı ile haksız, zalim ile mazlum, işgalci ile işgal edilen arasında tercih yapma hakkımız yoktur. Kültürümüzde, bilincimizde, tarihimizde der ki mazlumun yanındayız, zalimin karşısındayız, haklının yanındayız haksızın karşısındayız, bu toprakların yerli halkının yanındayız, bu toprakları işgal edenlerin karşısındayız. Cumhuriyet'imizde bunu söyler, Osmanlı'mızda bunu söyler, Şelçuklu'muzda bunu söyler. Burada da safımız bellidir." dedi.

Davutoğlu, Gazze'de binlerce kadının şiddete maruz kaldığını, binlerce insanın öldürüldüğünü dile getirdi.

Gazzeli kadınların, çocukların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Davutoğlu, "Gazze'de insanları acımasızca katleden katillerin karşısındayız. Bütün dünyayı ilk günden itibaren bu mücadeleye çağırıyoruz, bundan sonra da çağıracağız. Bugün bütün kadınlarımızın seslerini yükseltip Gazzeli kadınlar için hem dua etmek, hem de onlar adına bütün insanlığa çağrıda buluma görevi var. Filistin'deki mesele Arap, İsrail meselesi değildir, bu mesele insanlık meselesidir." diye konuştu.

Tek listeyle seçime gidilen kongrede mevcut başkan Recep Nişancı yeniden başkanlığa seçildi.