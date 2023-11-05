Haberler ›› Politika ›› Ahmet Davutoğlu, Özgür Özel'i tebrik etti

Ahmet Davutoğlu, Özgür Özel'i tebrik etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik etti. Davutoğlu ayrıca kurultay Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu ve önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonla görüşerek, kurultaylarının hayırlı olması temennisini iletti.