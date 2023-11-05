Ahmet Davutoğlu, Özgür Özel'i tebrik etti
Politika Haberleri
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik etti. Davutoğlu ayrıca kurultay Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu ve önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonla görüşerek, kurultaylarının hayırlı olması temennisini iletti.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 38. Olağan Kurultay'da CHP Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel'i telefonda tebrik etti.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 38. Olağan Kurultay'da CHP Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik etti. Davutoğlu ayrıca kurultay Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu ve önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonla görüşerek, kurultaylarının hayırlı olması temennisini iletti.