- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, oyunu kullandı

İSTANBUL - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 13'üncü Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, Eyüpsultan Göktürk'te bulunan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda 2249 numaralı sandıkta oy kullandı. Oy vereceği okula saat 12.30'da gelen Ahmet Davutoğlu, oyunu kullandıktan sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Her şeyden önce bir kez daha ülkemiz, demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İkinci turu ilk kez tecrübe ediyoruz. Halkımızın bütün Türkiye sathında siyasi iradesini yansıtmak üzere barışçıl bir ortamda sandığa gitmesi demokrasimizin olgunluğunu gösteriyor. İlk turda bu anlamda bizi rahatsız eden bir gelişme olmamıştı. Herhangi bir gerilim, herhangi bir olumsuzluk olmadı. Hiçbir şekilde sandıklara gölge düşmemeli. Halkımız siyasi iradesini yansıtmalı. Bu bakımdan ikinci tur seçimlerinin hiçbir gerilime yol açmadan tamamlanması en büyük dileğimiz, hepimizin arzusu. Bu seçimlerin Türkiye'de yeni bir başlangıcın, yeni bir siyasi kültürün oluşmasına zemin teşkil etmesini diliyorum. Buradan Ankara'ya hareket edeceğim. Sonucu genel merkezimizden takip edeceğiz. Altı siyasi lider arasında da sürekli bir temas var. Gerekli görüldüğü anda da bir araya geleceğiz. Tekrar hayırlı olsun diyorum"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, oy kullanmasının ardından seçimi Ankara'dan takip edeceğini ifade etti.