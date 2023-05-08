Ahmet Davutoğlu: Millet İttifakı, birleştirmeye çalışıyoruz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çanakkale'de bir dizi programa katılarak Millet İttifakı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Davutoğlu, birleştirme çabalarına vurgu yaparken, 14 Mayıs'ta herkesin kazanacağını söyledi.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, " Millet İttifakı, 6 farklı partinin genel başkanları olarak 1.5 yıldır toplanıyoruz. Çok önemli dokümanlar ortaya koyduk. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken işaret fişeği niteliğinde metinlere imza attık. Biz birleştirmeye çalışıyoruz. Kardeşliği pekiştirmeye çalışıyoruz. Bu ülkenin üstündeki istiklal güneşini daim kılmaya çalışıyoruz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir dizi programa katılmak için Çanakkale'ye geldi. Davutoğlu ilk olarak Çan'da İsmet İnönü Sosyal Tesisleri'nde, muhtarlar, Millet İttifakı milletvekili adayları, STK temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Burada Davutoğlu'na, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan, CHP Çanakkale İl Başkanı Güler Koçer, Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Vahap Özsüer, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda partili eşlik etti.

Davutoğlu, Çan Millet İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını da gerçekleştirdi. Ardından Çan Kapalı Pazar Yeri'ne giden Davutoğlu, burada esnafla konuşarak, pazar alışverişi yaptı. Daha sonra Yenice ilçesine giden Davutoğlu, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Buradaki programın ardından Biga'ya geçen Davutoğlu, partisinin ilçe başkanlığının açılışını gerçekleştirdikten sonra Çanakkale'den ayrıldı.